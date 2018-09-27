«Мой муж успешен»: Сати Казанова встала на защиту Стефано Тиоццо

Поклонники Сати Казановой всегда были уверены: она выйдет замуж за очень богатого человека. Популярной певице приписывали романы с бизнесменами и сильными мира сего. Но год назад она обрела семейное счастье с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Фолловеры блога артистки время от времени намекают, что ее супруг — альфонс и «позволяет себе не работать, а пользоваться ее благами».

«Спешу вас огорчить, добрая девушка. Мой муж успешен и хорошо зарабатывает. И вам такого желаю», — ответила Казанова на комментарий очередного хейтера.

Отношения Сати и Стефано вызывают массу пересудов. Хейтеры предполагали, что пара поженилась из-за внезапной беременности артистки. Несмотря на, казалось бы, неопровержимые доказательства того, что певица станет мамой, пара опровергла эти слухи. Также Казанова и Тиоццо опровергли информацию о ссорах.