«Мой единомышленник, моя родственная душа»: Варум тепло и трогательно поздравила Агутина с 50-летним юбилеем

«Мы знакомы около четверти века. За эти годы в нашей жизни было много разного... Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба, ни одно из событий совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов. Вся прелесть и яркость жизни в этом «up & down-е»... И по прошествии двадцати с лишним лет одно я могу сказать точно — я благодарна судьбе за то, что рядом со мной по жизни идет мой единомышленник, моя родственная душа, мой защитник, человек, который понимает и чувствует меня, как самого себя», — написала Варум, опубликовав трогательное фото с мужем, сделанное несколько лет назад.