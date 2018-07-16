«Мой единомышленник, моя родственная душа»: Варум тепло и трогательно поздравила Агутина с 50-летним юбилеем

Сегодня певец и композитор Леонид Агутин принимает поздравления с 50-летием. Теплые слова артисту написали не только друзья и поклонники, но и, разумеется, родные. Супруга Леонида Анжелика Варум тоже не замедлила высказаться и сделала это очень душевно.
Чем дольше я живу на этом свете, тем всё более невероятным мне видится то, как двое находят друг друга и на протяжении многих лет остаются самыми близкими в мире людьми. Не хочу знать что об этом думают циники, прагматики и психологи. Предпочитаю воспринимать и принимать этот дар как чудо. И как настоящий дар оберегать и хранить его. Чем старше я становлюсь, тем меньше мне хочется говорить об этом публично. Но сегодня тот исключительный случай, когда сказать нужно! Мы знакомы около четверти века. За эти годы в нашей жизни было много разного... Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба, ни одно из событий совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов. Вся прелесть и яркость жизни в этом «up & down-е»... И по прошествии двадцати с лишним лет одно я могу сказать точно - я благодарна судьбе за то, что рядом со мной по жизни идёт мой единомышленник, моя родственная душа, мой защитник, человек, который понимает и чувствует меня, как самого себя. Сегодня я поздравляю музыканта, артиста, композитора и поэта Леонида Агутина с юбилеем! Помимо всего того, что принято в подобных случаях желать родным и близким, как артисту и музыканту хочу пожелать тебе, мой родной, неиссякаемого вдохновения и тёплой, тонко чувствующей, благодарной публики ещё на долгие-долгие годы, потому что твоя музыка согревает наши сердца! Будь счастлив! С Днём рождения!
«Мы знакомы около четверти века. За эти годы в нашей жизни было много разного... Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба, ни одно из событий совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов. Вся прелесть и яркость жизни в этом «up & down-е»... И по прошествии двадцати с лишним лет одно я могу сказать точно — я благодарна судьбе за то, что рядом со мной по жизни идет мой единомышленник, моя родственная душа, мой защитник, человек, который понимает и чувствует меня, как самого себя», — написала Варум, опубликовав трогательное фото с мужем, сделанное несколько лет назад.
Напомним, Леонид и Анжелика поженились летом 2000 года после трех лет романа. Еще до свадьбы у пары родилась дочь Елизавета. У Агутина также есть дочь Полина от предыдущих отношений.
Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram
Видео: Youtube.com / Анжелика Варум