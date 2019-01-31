«Моей целью никогда не были высмеивание и издевательство»: Галкин объяснился перед Ахеджаковой за пародию на нее

Максиму Галкину пришлось извиняться перед народной артисткой РФ Лией Ахеджаковой за недавнюю пародию на нее. Дело было на открытии главного здания московского театра «Современник» после реставрации. Лия Меджидовна подчеркнула в видеоинтервью, опубликованном на Youtube-канале «Культура памяти», что устала от пародий Галкина, что он «не имеет права» использовать ее образ. Максим решил оправдаться перед актрисой в своем микроблоге.
«Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении», — заявил шоумен (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Галкин также защитился, объяснив, чего на самом деле хотел добиться своим выступлением, отрывки из которого он также опубликовал в Instagram: «Зал на юбилее Галины Борисовны Волчек воспринял пародию на Вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были в основном люди, знающие Вас лично, Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Genrietta Peryan, Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Ekaterina Tsvetkova, Anton Belitsky, Gennadii Usoev / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram