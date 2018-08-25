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«Мое все»: Ксения Бородина нежно поздравила мужа с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ксении Бородиной

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Курбану Омарову исполнилось 38 лет.

Кажется, все проблемы в браке Ксении Бородиной и Курбана Омарова остались далеко позади. Супруги постоянно делятся трогательными семейными фотографиями, а подписи к снимкам наполнены невероятной любовью. Так, сегодня Курбан отмечает день рождения, и Ксения посвятила ему несколько нежных строк: «Моя любовь♥️ с днём твоего рождения♥️ Ты тот мужчина, который продолжает меня удивлять , который открывается каждый раз для меня с разных сторон и всегда эти стороны только лучшее, что ты можешь мне показать🤗 Каждый год с тобой он по своему новый и интересный 💋ты любящий и заботливый муж, ты обожающий своих детей отец и очень верный и преданный друг. Я ценю в тебе те качества, которые, я всегда говорила, должны быть в настоящем мужчине! В тебе это все есть ♥️♥️♥️ не буду много говорить, лучше обниму тебя крепко-крепко, моя любовь, моя семья, мое все♥️».

«Как трогательно! 😍», «Ксюша, с днем рождения супруга, счастья Вам вечного, пусть ваши глаза всегда горят от любви к друг другу!!!!!!!!!!!», «Аж до слез трогают такие слова, где царит в семье любовь», «Вы достойны друг друга! Прекрасный союз двух сильных, красивых, умных и любящих друг друга людей!», «На Вас приятно смотреть, глаз радуется!!!», «Счастья вам!!! 😍 так подходите друг другу😋 береги своё счастье 😎», «Ксюша, вы отличная пара. Вечной вам любви. Вы хорошо друг друга дополняете», «Как хорошо написала. Аж мурашки по коже. Любви Вам на многие года», «Как же хорошо, когда в семье такие отношения», — отметили подписчики.

Фото: instagram

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