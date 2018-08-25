«Мое все»: Ксения Бородина нежно поздравила мужа с днем рождения

Кажется, все проблемы в браке Ксении Бородиной и Курбана Омарова остались далеко позади. Супруги постоянно делятся трогательными семейными фотографиями, а подписи к снимкам наполнены невероятной любовью. Так, сегодня Курбан отмечает день рождения, и Ксения посвятила ему несколько нежных строк: «Моя любовь♥️ с днём твоего рождения♥️ Ты тот мужчина, который продолжает меня удивлять , который открывается каждый раз для меня с разных сторон и всегда эти стороны только лучшее, что ты можешь мне показать🤗 Каждый год с тобой он по своему новый и интересный 💋ты любящий и заботливый муж, ты обожающий своих детей отец и очень верный и преданный друг. Я ценю в тебе те качества, которые, я всегда говорила, должны быть в настоящем мужчине! В тебе это все есть ♥️♥️♥️ не буду много говорить, лучше обниму тебя крепко-крепко, моя любовь, моя семья, мое все♥️».