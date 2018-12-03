«Мне обидно, что вы судите меня и маму»: 16-летняя дочь Евгения Осина ответила недоброжелателям

Агния Осина, единственная признанная дочь певца Евгения Осина (у артиста есть также внебрачная дочь Анастасия от гражданской супруги Елены), долго хранила молчание после смерти отца, но недавно все же нарушила его. По ее словам в коротком видеоролике, опубликованном в Instagram, они вместе с мамой Натальей Черемисиной до последних дней поддерживали его, но не предавали это огласке.
«Получаю сообщения о том, что папа был мне не нужен, пока был живой, а сейчас я якобы хожу и пиарюсь. Грустно осознавать, что если ты не ходишь по передачам и не говоришь при жизни: «Мой папа пьет, но я его люблю», — значит, ты его не любишь на самом деле. А если ты сидишь дома и молча ему помогаешь, если ты находишься рядом с ним не под прицелом видеокамер?» — эмоционально заявила девушка.
Агния резко и сухо добавила: «Вы не знаете, через что прошла наша семья — меня не задевает ваше мнение, мне обидно, что вы судите меня и мою маму, не зная того, как было на самом деле. Мусолить чужую жизнь, имея при этом свою — низко».
Напомним, согласно завещанию Евгения Осина Агнии достанутся несколько его квартир в Москве, а также автомобиль и мотоциклы. Продюсер Андрей Разин, который взял на себя организацию прощания с певцом, признался, что будет делать все, чтобы нотариус поскорее оформил наследственные бумаги на Агнию, несмотря на то, что девушке еще нет 18 лет.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram