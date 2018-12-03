«Мне обидно, что вы судите меня и маму»: 16-летняя дочь Евгения Осина ответила недоброжелателям

Агния Осина, единственная признанная дочь певца Евгения Осина (у артиста есть также внебрачная дочь Анастасия от гражданской супруги Елены), долго хранила молчание после смерти отца, но недавно все же нарушила его. По ее словам в коротком видеоролике, опубликованном в Instagram, они вместе с мамой Натальей Черемисиной до последних дней поддерживали его, но не предавали это огласке.

«Получаю сообщения о том, что папа был мне не нужен, пока был живой, а сейчас я якобы хожу и пиарюсь. Грустно осознавать, что если ты не ходишь по передачам и не говоришь при жизни: «Мой папа пьет, но я его люблю», — значит, ты его не любишь на самом деле. А если ты сидишь дома и молча ему помогаешь, если ты находишься рядом с ним не под прицелом видеокамер?» — эмоционально заявила девушка.