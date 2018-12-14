«Мне хотелось закончить отношения, но я была главным кормильцем»: Тутта Ларсен рассказала о первом муже и потере ребенка

На днях известная телеведущая и мама троих детей Тутта Ларсен стала гостьей шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Она рассказала, что ее первый брак с музыкантом Максимом Галстьяном трещал по швам, но вовремя расстаться они не смогли.
«Мне очень хотелось закончить эти отношения, но я была главным кормильцем в доме, было чувство ответственности. Потом я узнала, что у него есть серьезные отношения на стороне. Я даже обрадовалась. Но он не захотел уходить. И через месяц я забеременела, тогда у меня отключились мозги», — вспомнила Ларсен.
Тутта не раз рассказывала, что у ее нерожденной дочери был обнаружен порок сердца, несовместимый с жизнью. «Мою девочку просто куда-то унесли. Я предполагаю, что она стала биологическим материалом. Разумеется, если бы я переживала все это сейчас, то доносила бы ребенка, попрощалась бы с ним и похоронила. С бывшим мужем в следующий раз я увиделась только в суде, когда мы разводились», — горько добавила звезда.
После тяжелых родов у Тутты начался сепсис, от последствий которого она восстанавливалась целый год. За это время Ларсен переосмыслила собственную жизнь и пришла к вере. Она жила гражданским браком с журналистом Захаром Артемьевым, от которого родила сына Луку. Настоящую же любовь Тутта Ларсен встретила в 2009 году. Она вышла замуж за музыканта Валерия Колоскова, от которого родила еще двоих детей — дочь Марфу и сына Ваню.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram