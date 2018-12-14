«Мне хотелось закончить отношения, но я была главным кормильцем»: Тутта Ларсен рассказала о первом муже и потере ребенка

На днях известная телеведущая и мама троих детей Тутта Ларсен стала гостьей шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Она рассказала, что ее первый брак с музыкантом Максимом Галстьяном трещал по швам, но вовремя расстаться они не смогли.

«Мне очень хотелось закончить эти отношения, но я была главным кормильцем в доме, было чувство ответственности. Потом я узнала, что у него есть серьезные отношения на стороне. Я даже обрадовалась. Но он не захотел уходить. И через месяц я забеременела, тогда у меня отключились мозги», — вспомнила Ларсен.