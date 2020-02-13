Забавное фото, которое увидела Юлия Проскурякова, вдохновило ее на стихи. «На лице моем милом, усы — Колосятся над верхней губой. — Я люблю их, они же мои — И сбривать не хочу ни за что. — Утром вижу усатый патруль — Едет мимо и грозно смотря, — Открывает в машине окно — И уже догоняет меня! — На руках его грубых таких, — След от чьих-то красивых усов... — Понимаю, убиты они — Этим извергом в сером авто! — Побежала я, быстро, как лань — И усы прижимая к губе, — Я шептала: я вас не отдам! — Ни за что, никому и нигде», — написала она, добавив: #дляхорошегонастроения #берегитесвоиусы.«Юля здорово... молодец... улыбалась от души», «Прикольно», «Чудесные стихи», «После такого опуса все женщины России (и не только) просто обязаны полюбить свои усы», — восхищаются подписчики.Многие сочли, что ода усам посвящена растительности на лице мужа артистки: «Стихи о любви», «Это про усы И. Н.», «Если это про усы Ию то он их точно не уберет его усы легендарны», «Без усов это будет уже не Игорь Николаев», «Замечательный стих про лучшие усы России. Счастья вам. Самые знаменитые усы России. Их надо беречь».Игорь Николаев и Юлия Проскурякова — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они поженились в 2010 году. В 2015 году у них родилась дочь Вероника. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!