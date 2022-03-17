Мифы о первых свиданиях: какие ошибки мы часто допускаем в начале отношений

Многие считают, что даже на первом свидании должна пробежать искра. Только в таком случае они видят смысл продолжать встречи и строить отношения. Между тем в начале общения люди слишком мало знают друг о друге, чтобы решать, подходит новый знакомый или нет.

В этой связи важно показывать себя настоящего, а не скрываться за идеальной маской. Поэтому, если стараться вести себя культурно, вежливо, надевать самую лучшую одежду, ограничивать себя в привычных вещах, действиях и так далее, в будущем можно разочаровать партнера.

Также принято, что исключительно мужчина должен платить в ресторане. Но на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы предложить разделить счет пополам. Об этом пишет Тut-news.

Ошибкой оказывается и привычка многих женщин не соглашаться сразу на свидание, а томить ухажера в ожидании ответа. Однако, если переборщить, мужчина может потерять интерес и перестанет уговаривать. Что касается интима, тоже неправильно думать о так называемом правиле 3 свиданий, якобы только после них допускается секс. На самом же деле каждый сам для себя должен решить, когда можно дойти до интима.