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Месть за измены: девушки изощренно меняют биографии своих кавалеров на сайтах знакомств

Некоторые жены публиковали в аккаунтах вторых половинок фотографии со свадьбы или селфи с детьми.

Если вас когда-нибудь обманывал любимый человек, простить которого, кажется, невозможно, то вы точно знаете, что одной из мыслей всегда проскакивает идея мести. Кто-то считает, что это блюдо, которое надо подавать холодным, но некоторые девушки с этим не согласятся — надо ковать, пока горячо.

Как передает британское издание Daily Mail, некоторые девушки вместо сцен ревности и истерик решили устроить своим мужчинам самые незабываемые моменты разоблачения лжи: после того, как они нашли их аккаунты в приложении для знакомств, волшебным образом фото и описании изменщиков резко изменились.

«Я изменяющий идиот, у которого есть возлюбленная, заботящаяся о наших 2 детях, пока я занят изменами», «Знаю, вы видели другое описание с другой фотографией, но, пожалуйста, прочитайте: я идиот, который изменят моей беременной жене», «Я женатый человек с тремя дочками, который любит изменять своей жене», «К сожалению, моя девушка нашла мой аккаунт и всех девушек, с которыми я общался. Я изменщик и дурак, вам не стоит со мной общаться, потому что я буду портить все до конца моей жизни. К слову, я не дрессировщик собак, а работаю на фабрике», «Люблю смеяться и развлекаться. У меня есть трехлетний сын и понимающая девушка, с которой я уже более двух лет и изменяю ей месяцами. Напишите мне, если хотите пойти на свидание с изменщиком и идиотом!», «У меня была девушка до того момента, пока она не нашла мой аккаунт. Позвольте мне сказать, что я абсолютный изменщик и трачу большую часть своего времени на наведение марафета у зеркала. Постоянно вру, не имею чувства юмора, но есть плюс — теперь я один», — переписывали старые скучные описания девушки своих уже бывших возлюбленных.

Некоторые просто лаконично меняли фото на свадебное, а некоторые серьезно предупреждали окружающих о ментальных болезнях парня и опасностях, которые могут произойти при общении с ним. Несмотря на то, что большая часть биографий были смешные, иногда встречались и переполненным болью описания, в которых девушки искренне признавались в своем разочаровании.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

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