Менять нельзя оставить: надо ли брать фамилию мужа при заключении брака

Оставляя девичью фамилию, женщина обрекает союз на ряд сложностей. Например, в таком случае страдает духовная связь. Дело в том, что молодожены тогда не становятся единым целым, а сближение у них произойдет лишь на физическом уровне. К тому же факт взятия фамилии супруга показывает уважение и доверие к нему, а еще в таком браке реже случаются недопонимания и ссоры.

У семей могут быть кармические долги, которые негативно влияют на жизнь потомков. Однако разорвать такую разрушающую связь возможно как раз тогда, когда девушка входит в новую семью. В таком союзе, когда супруги стали единым целым, рождаются более сильные и счастливые дети.

Плюс ко всему отказ от смены данных приводит к тому, что страдает и женская энергетика, не дает полностью раскрыться девушке, а значит, и преуспеть во многих сферах жизни. Об этом пишет rsute.

Также астролог Юлия Столярова предупреждает, что смена фамилии — серьезный и ответственный шаг. Отказываясь брать фамилию супруга, женщина тем самым дает отказ всей его родовой системе и самому мужчине, она становится виновницей нарушения некоего естественного природного баланса, отметила специалист.