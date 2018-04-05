«Меня растоптали как мужчину»: экс-муж Виктории Дайнеко дал очень откровенное интервью об их отношениях

Виктория и Дмитрий прожили в браке всего два года, и, по словам обоих экс-супругов в различных интервью, это был неудачный и болезненный опыт. Виктория намекала, что муж изменял ей, однако у Дмитрия другая версия событий, которую он изложил в большом интервью журналу «Коллекция Каравана историй».

«Она знала, что выходит замуж за парня, который лишь начинает свой творческий путь. Но после свадьбы начались упреки — все упиралось в деньги. Ей постоянно было их недостаточно, свои аппетиты Вика поубавить не хотела. Пошли беспрерывные оскорбления и упреки. А это совсем не стимулирует», — заявил Клейман.