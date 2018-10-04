«Меня превратили в Квазимодо»: Джонни Депп впервые откровенно рассказал о браке и разводе с Эмбер Херд

Два года назад в Голливуде грянул гром: актриса Эмбер Херд обвинила тогдашнего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, предъявив доказательства — свежие синяки и ссадины, а также видео, на котором знаменитый актер находится в невменяемом состоянии. Супругам удалось уладить конфликт, однако после этого, по словам Джонни в недавнем интервью, «весь мир отвернулся».
«За короткий срок Золушка из-за отсутствия положительных откликов превратилась в зверя. Теперь я Квазимодо. Понимаете, я знал, что клеймо изверга приклеится ко мне. Если поддерживать тему, то можно сойти с ума. Я не собираюсь с кем-то соревноваться. Лучше пережить это и идти дальше, а все остальное — забота моих юристов», — заявил Депп в большой беседе с редактором британского журнала GQ.
Джонни объяснил, что на самом деле все было не так и он никогда бы не смог поднять руку на Эмбер, поскольку она стала «любовью всей жизни». «Это неправильно и нечестно. Меня представили кем-то, кем я и близко не являюсь. Причинять боль тому, кого любишь? Нет, я не делал этого, это не похоже на меня», — поделился эмоциями актер.
Напомним, после нескольких судебных заседаний Эмбер Херд согласилась на единовременную выплату ей 7 миллионов долларов, которые девушка тут же отправила в благотворительные организации по защите женщин от насилия. Сейчас она встречается с миллиардером Вито Шнабелем (также у нее был роман со знаменитым бизнесменом Илоном Маском) и о браке с Джонни Деппом предпочитает даже не вспоминать.
Фото: Kento Nara, Kika Press, Ray Tang, I-Images, Hubert Boesl, Alec Michael, Isabelle Vautier, imago stock&people / Global Look Press