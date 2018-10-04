«Меня превратили в Квазимодо»: Джонни Депп впервые откровенно рассказал о браке и разводе с Эмбер Херд

Два года назад в Голливуде грянул гром: актриса Эмбер Херд обвинила тогдашнего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, предъявив доказательства — свежие синяки и ссадины, а также видео, на котором знаменитый актер находится в невменяемом состоянии. Супругам удалось уладить конфликт, однако после этого, по словам Джонни в недавнем интервью, «весь мир отвернулся».

«За короткий срок Золушка из-за отсутствия положительных откликов превратилась в зверя. Теперь я Квазимодо. Понимаете, я знал, что клеймо изверга приклеится ко мне. Если поддерживать тему, то можно сойти с ума. Я не собираюсь с кем-то соревноваться. Лучше пережить это и идти дальше, а все остальное — забота моих юристов», — заявил Депп в большой беседе с редактором британского журнала GQ.