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«Меня превратили в Квазимодо»: Джонни Депп впервые откровенно рассказал о браке и разводе с Эмбер Херд

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Эмбер Херд и Джонни Депп

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55-летний Джонни Депп дал большое и очень откровенное интервью британскому журналу GQ.

Два года назад в Голливуде грянул гром: актриса Эмбер Херд обвинила тогдашнего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, предъявив доказательства — свежие синяки и ссадины, а также видео, на котором знаменитый актер находится в невменяемом состоянии. Супругам удалось уладить конфликт, однако после этого, по словам Джонни в недавнем интервью, «весь мир отвернулся».

«За короткий срок Золушка из-за отсутствия положительных откликов превратилась в зверя. Теперь я Квазимодо. Понимаете, я знал, что клеймо изверга приклеится ко мне. Если поддерживать тему, то можно сойти с ума. Я не собираюсь с кем-то соревноваться. Лучше пережить это и идти дальше, а все остальное — забота моих юристов», — заявил Депп в большой беседе с редактором британского журнала GQ.

Джонни объяснил, что на самом деле все было не так и он никогда бы не смог поднять руку на Эмбер, поскольку она стала «любовью всей жизни». «Это неправильно и нечестно. Меня представили кем-то, кем я и близко не являюсь. Причинять боль тому, кого любишь? Нет, я не делал этого, это не похоже на меня», — поделился эмоциями актер.

Напомним, после нескольких судебных заседаний Эмбер Херд согласилась на единовременную выплату ей 7 миллионов долларов, которые девушка тут же отправила в благотворительные организации по защите женщин от насилия. Сейчас она встречается с миллиардером Вито Шнабелем (также у нее был роман со знаменитым бизнесменом Илоном Маском) и о браке с Джонни Деппом предпочитает даже не вспоминать.

Фото: Kento Nara, Kika Press, Ray Tang, I-Images, Hubert Boesl, Alec Michael, Isabelle Vautier, imago stock&people / Global Look Press

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