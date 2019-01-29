«Меня никто не воспринимал как девушку»: Мария Погребняк рассказала о начале отношений с будущим супругом

«Потом наступило лето, мы все разъехались на каникулы! За каникулы я взялась за себя, пошла в школу для девочек, меня научили ходить на каблуках, краситься, быть настоящей леди! ( первая фотосессия на фото) В общем, 1 сентября я вернулась в школу не Машкой, а Марией Александровной. Я была одета в голубой джинсовый костюм: джинсы клёш, короткая джинсовка, длинные белые волосы с небольшими волнами, каблуки на 12 см шпильке, легкий мейк! Меня никто вначале не узнал – все подумали, новенькая. Я подошла со всеми гордо поздоровалась и пошла в класс! Ну вы понимаете, что потом началось... записочки, тел. дома не умолкал, все меня тут же решили провожать до дома, но только не Паша, он единственный за мной не бегал. Я знала, что нравлюсь ему, но он не особо поддавался! Потом он мне сказал: «Я знал, что это тебя зацепит!» И меня это зацепило🙈 как же так, все у моих ног, а этот Пашка нет. Но и он сдался через какое-то время. Правда, я уже была влюблена в него по уши. дальше расскажу про первое ( детское) свидание, как я сбегала к нему...» — пообещала продолжить рассказ Мария.

К слову, сегодня, 29 января, старший сын пары отмечает день рождения. Артему исполнилось 12 лет. «Мой старший сын, сегодня ты стал взрослее еще на один год! Тебе исполнилось 12 лет🙈 Я тебя безумно люблю и горжусь тобой❤️🙏🏻 Ты всегда во всем готов меня поддержать и помочь, а иногда даже подсказать как лучше🤗 Нежный, добрый, внимательный сын и старший брат», — поздравила мальчика мама.