Медсестра вышла замуж за одного мужчину 24 раза и не хочет останавливаться
Женщина намерена сочетаться узами брака с одним и тем же избранником еще 26 раз. Как уточнила жительница Калифорнии, с Джорджем Хамфри ее познакомили друзья в 1996 году. Влюбленные решили пожениться уже через полгода отношений. Они подумали, что сыграют свадьбу через год в окружении семьи и друзей в городе Сан-Диего, но не смогли ждать так долго.
Романтичная пара «сбежала» в город Карсон-Сити в Неваде, где Лия и Джордж стали семьей 12 июля 1997 года.
December 1, 2020
«Мы не могли дождаться официального бракосочетания, да и побег казался дикой и романтичной идеей, поэтому мы поженились в Неваде», - вспомнила свою первую свадьбу Лия Трагезер.
Однако, вернувшись из путешествия, молодожены так и не смогли признаться семье, что сыграли свадьбу без близких. Поэтому 11 июля 1998 года у них состоялась еще одна церемония с 70 гостями. Увлекшаяся «празднованием своей любви» пара придумала гениальный план.
«Мы подумали, что имеем два сертификата из двух разных штатов. Нам захотелось получить их все - по одному от каждого из 50 штатов», - призналась «вечная невеста». За 24 года совместной жизни пара потратила на свадьбы около 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Как признались американцы, ежегодное чествование отношений помогает помнить о самом главном.
«Когда мы говорим свои клятвы, размышляем об отношениях и о том, где находимся сейчас. Вот так мы празднуем годовщину свадьбы - идем и снова женимся», - подчеркнула Лия.
Фото: pixabay.com
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