Медсестра вышла замуж за одного мужчину 24 раза и не хочет останавливаться

Однако, вернувшись из путешествия, молодожены так и не смогли признаться семье, что сыграли свадьбу без близких. Поэтому 11 июля 1998 года у них состоялась еще одна церемония с 70 гостями. Увлекшаяся «празднованием своей любви» пара придумала гениальный план.

«Мы подумали, что имеем два сертификата из двух разных штатов. Нам захотелось получить их все - по одному от каждого из 50 штатов», - призналась «вечная невеста». За 24 года совместной жизни пара потратила на свадьбы около 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). Как признались американцы, ежегодное чествование отношений помогает помнить о самом главном.

«Когда мы говорим свои клятвы, размышляем об отношениях и о том, где находимся сейчас. Вот так мы празднуем годовщину свадьбы - идем и снова женимся», - подчеркнула Лия.