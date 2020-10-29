Мастер по ремонту телефонов рассказал о лайфхаке на случай измены
Специалист сервиса ремонта нашел под крышкой телефона деньги и удивительную записку. «Пожалуйста, скажите, что телефон сломан, чтобы моя жена не могла видеть мою историю. 100 долларов ваши, спасибо», - было написано на бумаге. Техник поделился клипом в TikTok под ником maniwarda. Он рассказал, что парень вошел в помещение и бросил свой мобильный телефон на стол.
«Итак, этот клиент и его жена пришли и отдали мне смартфон для ремонта. «Я сказал: «Хорошо, дайте мне час, я сделаю». Открыл его и нашел внутри это», - продолжил автор поста. Он попросил совета у пользователей: как поступить.
Клип просмотрели более двух миллионов раз. «Похоже, муж изменил и пытался замести следы», - предположили юзеры. «Возьми сотню и скажи ей», - посоветовали автору. «Возьмите сотню и проявите мужскую солидарность», - добавили другие.
«Просто верните его без починки с запиской и деньгами. Скажите, что нашли проблему, но не можете исправить», - добавили в комментариях. «Технически это его телефон. Не ее. Делай, что он говорит», - написал еще один мужчина. «Пожалуйста, не говори ей и оставь себе сотню, не разрушай брак», - сочли пользователи.
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!