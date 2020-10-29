Мастер по ремонту телефонов рассказал о лайфхаке на случай измены

Клип просмотрели более двух миллионов раз. «Похоже, муж изменил и пытался замести следы», - предположили юзеры. «Возьми сотню и скажи ей», - посоветовали автору. «Возьмите сотню и проявите мужскую солидарность», - добавили другие.

«Просто верните его без починки с запиской и деньгами. Скажите, что нашли проблему, но не можете исправить», - добавили в комментариях. «Технически это его телефон. Не ее. Делай, что он говорит», - написал еще один мужчина. «Пожалуйста, не говори ей и оставь себе сотню, не разрушай брак», - сочли пользователи.