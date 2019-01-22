«Масштабные проблемы» и образ Карениной: Собчак неоднозначно отреагировала на драку мужа с предполагаемым любовником

В Сети активно обсуждается недавний инцидент с дракой Максима Виторгана и Константина Богомолова прямо на одной из московских улиц. Большинство интернет-пользователей уверены, что причиной конфликта стал роман супруги актера Ксении Собчак с режиссером.

После случившегося Константин поблагодарил врачей, сделавших ему операции на сломанном носу и на кости черепа, Максим иронично высказался: «Некоторые из нас готовы к премьере чуть лучше», а Ксения решила опубликовать кадр из фотосессии для журнала Elle, в которой она предстала в образе Анны Карениной.