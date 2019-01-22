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«Масштабные проблемы» и образ Карениной: Собчак неоднозначно отреагировала на драку мужа с предполагаемым любовником

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Ксения Собчак

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37-летняя телеведущая высказалась в своем Telegram-канале о ситуации в личной жизни.

В Сети активно обсуждается недавний инцидент с дракой Максима Виторгана и Константина Богомолова прямо на одной из московских улиц. Большинство интернет-пользователей уверены, что причиной конфликта стал роман супруги актера Ксении Собчак с режиссером.

После случившегося Константин поблагодарил врачей, сделавших ему операции на сломанном носу и на кости черепа, Максим иронично высказался: «Некоторые из нас готовы к премьере чуть лучше», а Ксения решила опубликовать кадр из фотосессии для журнала Elle, в которой она предстала в образе Анны Карениной.

Кроме того, Собчак вступила в беседу с авторами Telegram-канала «Антиглянец» по поводу невыплаченной ей зарплаты после ухода с должности главного редактора журнала L’Officiel. Но диалог быстро перешел в личную сферу. Ксения отметила: «Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее чем невыплаченная зарплата» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Тем самым телеведущая и политик, как решили большинство поклонников, дала понять, что очень переживает из-за сложившейся ситуации. Впрочем, ни она, ни Виторган и Богомолов пока прямо не комментируют свои отношения.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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