Маша Распутина выгнала мужа из дома из-за его полноты

Популярная в 1990-х певица Маша Распутина уже 20 лет живет в браке с собственным продюсером Виктором Захаровым. Но в последнее время союз супругов, похоже, дал трещину. На проблемы в отношениях с женой пожаловался сам Виктор Евстафьевич.

«Жена неоднократно делала замечания по поводу питания, пунктик у нее такой, — признался Захаров в интервью журналу StarHit. — В этот раз назвала старым, толстым и заявила, что больше ей не нужен, выгнала. Я обиделся, собрал вещи, переехал из коттеджа в московскую квартиру. Сел на диету».