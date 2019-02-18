Маша Распутина выгнала мужа из дома из-за его полноты

Популярная в 1990-х певица Маша Распутина уже 20 лет живет в браке с собственным продюсером Виктором Захаровым. Но в последнее время союз супругов, похоже, дал трещину. На проблемы в отношениях с женой пожаловался сам Виктор Евстафьевич.
«Жена неоднократно делала замечания по поводу питания, пунктик у нее такой, — признался Захаров в интервью журналу StarHit. — В этот раз назвала старым, толстым и заявила, что больше ей не нужен, выгнала. Я обиделся, собрал вещи, переехал из коттеджа в московскую квартиру. Сел на диету».
За последние несколько лет Маша не только постройнела сама, но и заставила похудеть мужа — Виктор заявил, что сбросил ни много ни мало 23 килограмма, но в Новый год позволил себе расслабиться, что не понравилось Распутиной. «Боюсь, как бы Маша другого за это время не нашла… Тогда придется разводиться» , — горько добавил Захаров.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Pravda Komsomolskaya, Olga Loskutova / Global Look Press, Instagram