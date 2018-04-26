В новом выпуске своего видеоблога Buzova Live Ольга Бузова решила рассказать поклонникам о случае на съемках недавнего эпизода шоу «Прямой эфир». Певица сочла очень обидным поступок другой гостьи программы — Маши Распутиной.
«Мне было так неприятно, что во время моего выступления Маша Распутина просто встала и ушла. Я пою, а она просто встает и уходит», — заявила телеведущая. Комментариев от старшей коллеги Ольги пока не последовало.
К слову, ранее в Сети обсуждали выступление Ольги на гала-ужине премии МУЗ-ТВ. Тогда многие обратили внимание на то, что Сергей Лазарев встал со своего места, когда Бузова подошла к его столу. Артисту пришлось оправдываться: как оказалось, Сергей вовсе не думал обижать Ольгу, а просто решил отойти в сторону, чтобы не мешать выступлению звезды.
Фото: Instagram