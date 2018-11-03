Мария Захарова откровенно рассказала о взаимоотношениях с супругом

42-летняя Мария Захарова умело сочетает дипломатическую деятельность со светскими выходами. Однако до недавнего времени хрупкая блондинка предпочитала не распространяться о личной жизни. В интервью Ирине Шихман для программы «А поговорить?» Мария откровенно рассказала, чем занимается ее супруг: «Мой муж работает менеджером в российской компании, а по образованию он инженер. Мы с ним зарабатываем примерно одинаково». При этом дипломат удивляется тому, что многие издания предпочитают не задавать ей вопросов о личной жизни, однако в готовом материале писать о том, что деятельность ее супруга — едва ли не самая охраняемая тайна.
Мария отметила, что ее супруг — человек непубличный, однако часто сопровождает ее на светских раутах. «Ну, если вы не видели, это не значит, что нет ни одной (совместной фотографии — прим.ред.)! Мы сейчас с ним были в Сербии. Он просто непубличный человек, мы не скрываемся, но это не его история. Мы живем и живем. Я быстро переключаюсь после брифинга, у меня нет этого диссонанса — там я царица морская, а здесь жена, мать и так далее. Мы же оставляем зоны моей личной жизни, о которых я могу сейчас не рассуждать».
Некоторое время назад в Сети появились фотографии со свадьбы Марии Захаровой. Члены семьи дипломата не очень обрадовались этому, Мария начала звонить своему свадебному фотографу, который распространил эти кадры: «Я начала набирать телефон Коли Комиссарова (фотограф, — прим. ред.), он в Штатах живет, с одним вопросом: «Коля, вот зачем ты это сделал?». На что он мне ответил: «А мне так надоело, что все пишут о том, какая ты жесткая, а мне хотелось показать, что ты женщина». Спасибо, тебе, Коля, большое! Ну, а что я могу сделать. Это факты его биографии… Это все было давно, и только для двух человек». Дипломат подчеркнула, что в первую очередь на тех снимках она видит счастливого человека в самый важный момент в жизни.
Фото: кадры из эфира, instagram
Видео: Youtube/RT на русском