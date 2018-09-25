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Мария Порошина откровенно о разводе и пятой беременности: «Я не чувствую радости или облегчения»

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Мария Порошина

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44-летняя актриса Мария Порошина дала большое интервью, в котором рассказала о том, что чувствует сейчас, после непростого расставания с мужем Ильей Древновым и во время новой беременности от другого мужчины.

Не так давно как гром среди ясного неба стало известно, что беременная в пятый раз Мария Порошина развелась с супругом Ильей Древновым, от которого у нее есть три дочери. Оказалось, что актриса ждет ребенка от другого мужчины, но пока не испытывает счастья.

«Ребенок для меня сейчас — самое главное. Конечно, хочу быть замужем и жить полноценной семейной жизнью, это моя мечта. Я семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка — надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным. Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период. Начинать новую жизнь непросто, я не чувствую радости или облегчения. Но уверена, что все сделала правильно», — призналась Мария в интервью журналу «Караван историй».

Напомним, звезде приписывали страстный роман с женатым коллегой по сериалу «Всегда говори всегда» Ярославом Бойко, но недавно Порошина резко опровергла эти слухи и заявила, что ждет сына от возлюбленного-иностранца. Напомним, у актрисы есть старшая дочь Полина от отношений с Гошей Куценко, а также дочери Серафима, Аграфена и Глафира (ей сейчас всего 2 года) от Ильи Древнова.

Фото: Instagram

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