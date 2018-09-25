Мария Порошина откровенно о разводе и пятой беременности: «Я не чувствую радости или облегчения»

Не так давно как гром среди ясного неба стало известно, что беременная в пятый раз Мария Порошина развелась с супругом Ильей Древновым, от которого у нее есть три дочери. Оказалось, что актриса ждет ребенка от другого мужчины, но пока не испытывает счастья.

«Ребенок для меня сейчас — самое главное. Конечно, хочу быть замужем и жить полноценной семейной жизнью, это моя мечта. Я семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка — надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным. Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период. Начинать новую жизнь непросто, я не чувствую радости или облегчения. Но уверена, что все сделала правильно», — призналась Мария в интервью журналу «Караван историй».