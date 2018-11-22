Мария Погребняк о своем непростом детстве и драках со сверстниками: «Дворовая жизнь меня многому научила»

Мария Погребняк не раз рассказывала в интервью, что выросла в обычной московской семье с невысоким достатком и ходила в обычную школу. Оказалось, в детстве будущей жене футболиста пришлось несладко: ее постоянно дразнили и обижали.
«В детстве я раньше всех своих сверстников вытянулась, меня называли доской, шпалой, всегда подтрунивали. В классе 5-6 я поправилась, а так как щеки у меня с детства, (такое строение лица) они стали еще больше, меня стали обзывать хомяком. Расстраивало ли это меня? Да очень! Но я никогда это не показывала! Я росла дворовой девчонкой и даже ходила на стрелки) дворовая жизнь меня многому научила: никогда не показывай свою слабость, ею сразу воспользуются твои недоброжелатели!» — заявила звезда Instagram в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Но сейчас Мария даже благодарна обидчикам, потому что они закалили ее характер: «На данный момент меня тоже тролят, Но сейчас у меня на это иммунитет. Я сама смеюсь над некоторыми публикациями) Поэтому можете свободно меня тролить) и про щеки, про скелет, про косточки». Напомним, к 30 годам Погребняк уже успела стать многодетной мамой – у нее подрастают сыновья Артем, Паша и Леша — и создать собственный модный бренд.
Фото и видео: Instagram