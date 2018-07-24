logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мария Максакова поздравила «отказного» старшего сына с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Мария Максакова со старшим сыном Ильей Тюриным и своим супругом Денисом Вороненковым

Arrows-left
Arrows-right
Reload
41-летняя Мария Максакова решила записать отдельное видео, посвященное старшему сыну Илье.

На днях старший сын Марии Максаковой Илья Тюрин праздновал свое 14-летие. Однако мамы рядом с мальчиком не было — он живет с отцом, криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, в Санкт-Петербурге, а Мария уже давно находится на Украине. В Сети даже ходили слухи, что оперная певица была вынуждена отказаться от старших детей, чтобы иметь возможность уехать...

Как бы там ни было, об Илье Мария не забывает. Звезда записала видео для своего блога на Youtube, в котором поздравила сына с днем рождения и рассказала о его успехах.

Поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах: «Поздравляю Вашего сынулю Илью с Днем рождения! Празднуйте здоровыми и счастливыми! Пусть сбудутся все Ваши сокровенные мечты!», «Очень трогательное поздравление», «Счастливой доли Вам и дорогому сыночку Илюше!!!», «Никто и никогда не прервет связь между матерью и ее детьми: ни время; ни расстояния; ни люди; ни чья-то злая воля! Счастья и здоровья Вашему сыну, Мария Петровна, пусть хранит его сила Вашей материнской любви» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Facebook

Видео: Youtube.com / Maria Maksakova

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей