Мария Максакова поздравила «отказного» старшего сына с днем рождения

На днях старший сын Марии Максаковой Илья Тюрин праздновал свое 14-летие. Однако мамы рядом с мальчиком не было — он живет с отцом, криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, в Санкт-Петербурге, а Мария уже давно находится на Украине. В Сети даже ходили слухи, что оперная певица была вынуждена отказаться от старших детей, чтобы иметь возможность уехать...
Как бы там ни было, об Илье Мария не забывает. Звезда записала видео для своего блога на Youtube, в котором поздравила сына с днем рождения и рассказала о его успехах.
Поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах: «Поздравляю Вашего сынулю Илью с Днем рождения! Празднуйте здоровыми и счастливыми! Пусть сбудутся все Ваши сокровенные мечты!», «Очень трогательное поздравление», «Счастливой доли Вам и дорогому сыночку Илюше!!!», «Никто и никогда не прервет связь между матерью и ее детьми: ни время; ни расстояния; ни люди; ни чья-то злая воля! Счастья и здоровья Вашему сыну, Мария Петровна, пусть хранит его сила Вашей материнской любви» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Facebook
Видео: Youtube.com / Maria Maksakova