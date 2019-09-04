Мария Голубкина рассказала об отношениях со знаменитой матерью: «Когда я к ней переехала, она была не в восторге»

45-летняя Мария Голубкина уже несколько лет живет в одном доме со своей знаменитой матерью – актрисой Ларисой Голубкиной.
Мария рассказала в интервью изданию «Караван историй», что к маме она переехала после того, как сын и дочь уехали учиться за границу. У них с родительницей часто случаются конфликты, но они стараются принимать недостатки друг друга.
Актриса признается, что даже со временем они вынуждены притираться друг к другу, Лариса Голубкина постоянно пытается воспитывать взрослую дочь.
«Когда я переехала к маме, она была не в восторге. Только недавно перестала меня воспитывать. Я часто говорила ей: "Относись ко всему проще. У меня на одного ребенка больше, чем у тебя. Кого ты учишь?"» — рассказывает артистка.
Мария уверена, что у ее матери авторитарный характер и она не терпит возражений. Терпеть постоянные замечания ей трудно, но и уезжать не хочется.
«Мы долго жили раздельно, у меня была семья. А тут я вернулась обратно. Может, и мои дети тоже ко мне когда-нибудь вернутся и внуков принесут, что тоже хорошо», — продолжает Мария. Голубкина-младшая рассказала, что не воспитывает детей в строгости. Она уверена, что современные дети давно обогнали родителей в развитии. С сыном она может обсуждать любые вопросы. В следующем году Иван будет поступать в вуз. Актриса уверена, что сын и дочь не выберут творческие профессии.
«Чем Настя собирается заниматься, я вообще не понимаю. Это что-то связанное с людьми, с менеджментом. У нее были планы на Гонконг. Сын тоже выбрал какую-то сложную профессию, я даже это название на английском выговорить не могу», — признается она.
С бывшим мужем Николаем Фоменко, с которым Мария прожила в браке 13 лет, она сохранила нормальные отношения.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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