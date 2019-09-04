Мария Голубкина рассказала об отношениях со знаменитой матерью: «Когда я к ней переехала, она была не в восторге»

Мария рассказала в интервью изданию «Караван историй», что к маме она переехала после того, как сын и дочь уехали учиться за границу. У них с родительницей часто случаются конфликты, но они стараются принимать недостатки друг друга.

Актриса признается, что даже со временем они вынуждены притираться друг к другу, Лариса Голубкина постоянно пытается воспитывать взрослую дочь.

«Когда я переехала к маме, она была не в восторге. Только недавно перестала меня воспитывать. Я часто говорила ей: "Относись ко всему проще. У меня на одного ребенка больше, чем у тебя. Кого ты учишь?"» — рассказывает артистка.