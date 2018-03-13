Мария Аронова тайно вышла замуж после 20 лет отношений

Оказалось, Аронова решила в один день отметить сразу несколько событий — собственное 46-летие, 20-ю годовщину отношений с Фоминым и их тайную свадьбу. Праздник прошел в одном из московских ресторанов. На снимках, появившихся в Сети, Мария просто сияет от счастья рядом с возлюбленным и с удовольствием демонстрирует обручальное кольцо.

Напомним, у актрисы есть взрослый сын от предыдущего брака — 23-летний Владислав, который, как и мама, работает в театре Вахтангова. А 13 лет назад Мария родила уже новому возлюбленному Евгению дочь Серафиму.

Фото: Instagram, Global Look Press