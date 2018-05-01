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Мария Аронова и Нонна Гришаева поссорились в эфире телешоу

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Мария Аронова
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Поклонники думали, что бывшие однокурсницы Мария Аронова и Нонна Гришаева дружат, но это оказалось не совсем так.

В недавнем выпуске шоу «Привет, Андрей!» побывали Мария Аронова и ее супруг Евгений Фомин — речь шла о свадьбе влюбленных спустя 20 лет отношений. На съемки были приглашены коллеги и давние знакомые Марии, которых не было на торжестве.

Не успев переступить порог студии, актриса и бывшая однокурсница Марии Нонна Гришаева сразу напомнила публике, что она старше Ароновой на целый год, намекнув на то, что выглядит тем не менее моложе. Мария сочла это реплику неуместной и моментально отреагировала, заметив, что вовсе не обязательно рассказывать о возрасте на всю страну.

«А зачем подчеркивать, что я хуже тебя выгляжу, сейчас перед всей страной? Для чего это?!» — заявила Аронова Гришаевой.

В отместку Мария решила рассказать историю из студенческих лет, которая не красит Нонну. «Моя фамилия Гришаева, — говорит мне Нонна, — живем с тобой в одной комнате в общежитии. Значит, так, после 11-ти не пускать никого, мужиков не приводить, порядок полный. Вещи мои не трогать, поняла?!» Я помотала головой. А через неделю я открывала дверь и кричала: «Гришаева, иди убирай свои крошки, мышь!» Она до сих пор хлеб так ест, а у меня патологическая тяга к чистоте», — призналась Аронова.

Фото: Instagram

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