Мария Аронова и Нонна Гришаева поссорились в эфире телешоу

В недавнем выпуске шоу «Привет, Андрей!» побывали Мария Аронова и ее супруг Евгений Фомин — речь шла о свадьбе влюбленных спустя 20 лет отношений. На съемки были приглашены коллеги и давние знакомые Марии, которых не было на торжестве.

Не успев переступить порог студии, актриса и бывшая однокурсница Марии Нонна Гришаева сразу напомнила публике, что она старше Ароновой на целый год, намекнув на то, что выглядит тем не менее моложе. Мария сочла это реплику неуместной и моментально отреагировала, заметив, что вовсе не обязательно рассказывать о возрасте на всю страну.

«А зачем подчеркивать, что я хуже тебя выгляжу, сейчас перед всей страной? Для чего это?!» — заявила Аронова Гришаевой.