Мария Арбатова рассказала о жизни с двумя мужьями в одной квартире: «У нас не было другого выхода»

Писатель, журналист и феминистка Мария Арбатова стала гостьей в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». В основном Мария рассказывала о трех супругах.
Брак с первым мужем – оперным певцом Александром Мирошником продлился 17 лет. Когда Марии было 20 лет, она родила близнецов Петра и Павла. Арбатова рассказала, что отношения с Мирошником с самого начала не были идеальными, но все 17 лет были страстными и эмоциональными.
Фото: Кадр программы
«Были и сцены, и залезания на балкон третьего этажа с букетом в зубах, все было, - призналась Мария. – Но потом начались измены, мы чувствовали, что нам чего-то не хватает, изменяли оба. Все были хороши».
Брак дал трещину в непростые перестроечные годы, когда Александр Мирошник, по словам Марии, не мог найти себя. Тогда она, чтобы закончить отношения, нашла одну из его поклонниц и «передала» мужа ей.
Фото: Кадр программы
Через три года после развода Мария познакомилась с медийным человеком – политическим экспертом Олегом Вите. И тогда, первый супруг вернулся в семью – к бывшей жене и детям.
- Получилось так, что некоторое время я жила в одной квартире с двумя мужьями, но нам негде было жить и другого выхода не было, - рассказывает Арбатова. – Но мой второй супруг был гениальным человеком и выстроил идеальные отношения.
Через 8 лет после свадьбы Мария и Оле развелись по политическим соображениям.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Третьим избранником Арбатовой стал индус Шумит Датта Гупта. Он член второго по влиятельности клана в Индии. В России Гупте живет больше 30 лет.
- Я его получила после брака с другой россиянкой, всю адаптацию она взяла на себя, рассказывает Мария Арбатова. – Мой муж всегда говорит, что он уже давно переведен на русский язык.
Роман Арбатовой с индусом закрутился после ее дня рождения, на котором было более 100 человек. И из всей горы подарков, она, сама того не зная, выбрала именно его презент – красивую большую гелевую свечу, которую поставила в спальню.
Супруги счастливы уже 14 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global look press, кадры из программы
Видео: youtube.com/ 2dom2dom2
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!