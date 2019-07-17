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Мария Арбатова рассказала о жизни с двумя мужьями в одной квартире: «У нас не было другого выхода»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Арбатова

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Писатель отмечает, что все ее супруги были умными людьми, выстраивающими хорошие отношения.

Писатель, журналист и феминистка Мария Арбатова стала гостьей в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». В основном Мария рассказывала о трех супругах.

Брак с первым мужем – оперным певцом Александром Мирошником продлился 17 лет. Когда Марии было 20 лет, она родила близнецов Петра и Павла. Арбатова рассказала, что отношения с Мирошником с самого начала не были идеальными, но все 17 лет были страстными и эмоциональными.

Мария и Александр Мирошник

Фото: Кадр программы

«Были и сцены, и залезания на балкон третьего этажа с букетом в зубах, все было, - призналась Мария. – Но потом начались измены, мы чувствовали, что нам чего-то не хватает, изменяли оба. Все были хороши».

Брак дал трещину в непростые перестроечные годы, когда Александр Мирошник, по словам Марии, не мог найти себя. Тогда она, чтобы закончить отношения, нашла одну из его поклонниц и «передала» мужа ей.

Мария и Олег Вите

Фото: Кадр программы

Через три года после развода Мария познакомилась с медийным человеком – политическим экспертом Олегом Вите. И тогда, первый супруг вернулся в семью – к бывшей жене и детям.

Мария Арбатова против Розы Сябитовой
  • Получилось так, что некоторое время я жила в одной квартире с двумя мужьями, но нам негде было жить и другого выхода не было, - рассказывает Арбатова. – Но мой второй супруг был гениальным человеком и выстроил идеальные отношения.

Через 8 лет после свадьбы Мария и Оле развелись по политическим соображениям.

Мария и Шумит Датта Гупта

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Третьим избранником Арбатовой стал индус Шумит Датта Гупта. Он член второго по влиятельности клана в Индии. В России Гупте живет больше 30 лет.

  • Я его получила после брака с другой россиянкой, всю адаптацию она взяла на себя, рассказывает Мария Арбатова. – Мой муж всегда говорит, что он уже давно переведен на русский язык.

Роман Арбатовой с индусом закрутился после ее дня рождения, на котором было более 100 человек. И из всей горы подарков, она, сама того не зная, выбрала именно его презент – красивую большую гелевую свечу, которую поставила в спальню.

Супруги счастливы уже 14 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global look press, кадры из программы

Видео: youtube.com/ 2dom2dom2

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