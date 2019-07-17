Мария Арбатова рассказала о жизни с двумя мужьями в одной квартире: «У нас не было другого выхода»

«Были и сцены, и залезания на балкон третьего этажа с букетом в зубах, все было, - призналась Мария. – Но потом начались измены, мы чувствовали, что нам чего-то не хватает, изменяли оба. Все были хороши».

Брак дал трещину в непростые перестроечные годы, когда Александр Мирошник, по словам Марии, не мог найти себя. Тогда она, чтобы закончить отношения, нашла одну из его поклонниц и «передала» мужа ей.