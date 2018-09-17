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Марина Анисина откровенно рассказала об отношениях с князем Монако

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Анисина

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43-летняя Марина Анисина поделилась воспоминаниями о романе с особой королевских кровей.

Личная жизнь фигуристки Марины Анисиной всегда была яркой — громкие ссоры, расставания, примирения с Никитой Джигурдой наделали немало шума в СМИ. В прошлом у звезды спорта был и затяжной роман с особой королевских кровей — князем Монако Альбером III — о котором она впервые подробно рассказала на днях. Как призналась сама Марина, неординарные мужчины всегда находили ее сами: «Я не выбирала их, мужчины меня выбирают. Когда я выбираю, никогда ничего не получается. <...> Я думаю, мне было бы неинтересно с обычным банальным мужчиной», — полагает она.

По признанию спортсменки, с «принцем» они встретились в тот самый момент, когда ей очень нужна была психологическая поддержка — «после Олимпиады, тогда у нас был большой скандал». Перед тем, как сблизиться, Марина и Альбер виделись не раз: «Он же сам спортсмен, и до этого мы бывали на мероприятиях, и на олимпиаде», — объяснила она. В отношениях князь оказался — «живым человечным человеком, понятно, которому многое дозволено».

«Он ухаживал как человек с опытом и который имеет огромный опыт общения с женщинами, которых было море. Очень воспитан, галантен, деликатен», — вспоминает звезда.

Несмотря на то, что встречались они около полутора-двух лет, Анисина никогда не воспринимала этот роман слишком серьезно: «Мне кажется, что любовь у меня настоящая это с Никитой, остальное — влюбленности, увлечения. <…> Я искала настоящие чувства, я искала любовь».

Молодую спортсменку смущала большая разница в возрасте и положение избранника, небольшая вероятность серьезных отношений. Марина ревновала Альбера, который не спешил афишировать их любовь. Но все равно тайный роман однажды перестали быть секретом для всех: «Монако такое маленькое, что все тайное становится явным», — пояснила фигуристка.

Расстались влюбленные довольно тихо: «Наверное это мужчина не мой, не для меня. Просто так сложилась ситуация. Я высказала свои какие-то недовольства. Он не ожидал. Наверное, ему никто никогда ничего не высказывал. В общем корректно как бы он мне сказал: "Я тебе позвоню". И все, мы разъехались и разошлись», — больше Марина ему не звонила.

Взрывной характер, который не позволил Анисиной стать принцессой, со временем поутих: «Тогда когда я была молодая я бы не переступила через свою гордость, сейчас — могу», — призналась она. Сейчас она живет с скандально известным Никитой Джигурдой — несмотря на развод и признания в рукоприкладстве.

Принц тоже нашел свою любовь. Семь лет назад он женился на бывшей пловчихе из ЮАР Шарлин Уиттсток. Этот брак, поговаривают инсайдеры, обернулся для спортсменки кошмаром. «Слезы счастья» — женщина рыдала во время бракосочетания — стали поводом для почти детективной истории с попытками побега и ЭКО, сделанным для того, чтобы не спать с изменявшим супругом. Но это — совсем другая история.

Фото: globallookpress, instagram

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