Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены

Сегодня главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян — счастливая мама и жена. Ее супруг Тигран Кеосаян ушел к ней от своей предыдущей жены, актрисы Алены Хмельницкой — новость о том, что мужчина живет на две семьи, тогда шокировала общественность. Несмотря на неоднозначную ситуацию, в которой оказались женщины, Маргарите и Алене впоследствии удалось найти общий язык.

В четверг, 18 июня, Симоньян призналась в блоге: она прощала измены любимому мужчине, но кому — не уточнила. Подписчики уверены: она имела в виду прошлые отношения.

Тиграна Кеосаяна Маргарита боготворит. «Он такой хороший, что я не имею морального права сделать ничего плохого», — признавалась она ранее.

У Кеосаяна и Хмельницкой две общие дочери — Саша (она родилась в 1994 году) и Ксюша (она появилась на свет в 2010 году). С Симоньян режиссер воспитывает троих детей: 6-летнюю Марьяну, 5-летнего Баграта и малышку Маро. Маргарита и Тигран вместе с 2012 года.