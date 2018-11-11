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Мама Тимати прокомментировала слухи о его тайной свадьбе с Анастасией Решетовой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова и Тимати

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На днях в Сети вновь поползли слухи о том, что Тимати и Анастасия Решетова теперь муж и жена.

Еще до возвращения рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой из совместного романтического отпуска в прессе появились слухи о том, что влюбленные сыграли на курорте тайную свадьбу. На это намекнула избранница рэпера, выложив в свой микроблог интригующее фото.

Решетова позирует вместе с бойфрендом и с новым кольцом, надетым на безымянный палец правой руки. В подписи к кадру — лаконичное «М.», что многие расшифровали как «муж». Однако, судя по всему, поклонники были неправы.

Мама Тимати на днях рассказала поклонникам о характере своего младшего сына Артема и одновременно затронула и вопрос о личной жизни обоих братьев. «Совершенно удивительным образом с возрастом мой младший сын становится похожим на деда. Добрый, чуткий, к нему всегда хочется прижаться. Мы видимся не так часто, но рядом с ним я физически ощущаю принадлежность к семейному клану», — призналась Симона Юнусова в своем Instagram, а когда в комментариях ее спросили: «Ваш младший сын женат?», она ответила: «Нет. Так же, как и старший».

Говорят, у Решетовой никак не получается подружиться с потенциальной свекровью. Сама Симона Яковлевна отрицает, что как-то негативно относится к Анастасии. Однако между ними, очевидно, нет таких же теплых отношений, как у мамы Тимати с Аленой Шишковой, мамой четырехлетней дочери музыканта Алисы. Не это ли останавливает рэпера от женитьбы на Решетовой?

Фото и видео: Instagram

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