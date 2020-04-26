«Мама» Лиза и свидание на роллердроме: что случилось в новом выпуске «Холостяка»

На групповое свидание были приглашены все девушки, однако в день Х состоялась личная встреча Саши Зотовой и Антона Криворотова. Пара покормила лошадей в конном клубе, а потом взяла урок верховой езды. Как отметил холостяк, ему нужна была эта встреча, чтобы понять, есть ли перспектива у их будущего.

Групповое свидание прошло на роллердроме. Несмотря на то, что кататься умели далеко не все участники встречи, градус отличного настроения зашкаливал.