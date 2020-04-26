«Мама» Лиза и свидание на роллердроме: что случилось в новом выпуске «Холостяка»
Фото: Пресс-служба
Борьба за сердце холостяка Антона Криворотова продолжается в Москве. Участниц осталось пятеро, и чувства накаляются. В этом выпуске приглашение на индивидуальное свидание получила Лиза Адаменко. Узнав, кого ждет рандеву, Настя Ковалева сказала, что надеется, что Лиза не вернется.
Антон приготовил для девушки неожиданную программу свидания — его друзья попросили присмотреть за своей маленькой дочкой. «Мне 33 года, мне нужен партнер, я хотел посмотреть, как она будет вести себя с ребенком», — сказал Криворотов. Результаты эксперимента и поведение Лизы в роли «мамочки» холостяка устроили.
Фото: Пресс-служба
На групповое свидание были приглашены все девушки, однако в день Х состоялась личная встреча Саши Зотовой и Антона Криворотова. Пара покормила лошадей в конном клубе, а потом взяла урок верховой езды. Как отметил холостяк, ему нужна была эта встреча, чтобы понять, есть ли перспектива у их будущего.
Групповое свидание прошло на роллердроме. Несмотря на то, что кататься умели далеко не все участники встречи, градус отличного настроения зашкаливал.
Фото: Пресс-служба
На церемонии роз Лиза призналась Антону в любви. «Как же тебе повезло», — ответил холостяк, — Я бы не хотел ассоциировать твои чувства с собой, только по той причине, что я не эгоист. Говорить, что я рад этому факту, это проявление эгоизма. Я правда счастлив от того, что ты испытываешь эти эмоции. Я не знаю, что может быть прекраснее этого». В этом выпуске проект покинула Саша Зотова.
Следующую неделю участницы проведут на родине холостяка, в Саратове. Следите за новыми выпусками шоу «Холостяк» каждое воскресенье в 20:30 на телеканале ТНТ.
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Фото: Instagram,пресс-служба
Видео: ТНТ
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