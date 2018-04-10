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«Мало ли, что хочется?»: Тарзан заявил, что не может позволить себе измену Королевой

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Наташа Королева и Сергей Глушко
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48-летний Сергей Глушко признался, что иногда у него возникает желание изменить жене.

Супруг Наташи Королевой уже много лет исполняет эротические танцы и выступает под псевдонимом Тарзан. Недавно певица отметила, что привыкла к профессии мужа и не ревнует его. Сергей не дает повода, однако иногда еле сдерживается.

«Может, тянет на какие-то подвиги, но я совестливый. Понимаю, что это неправильно. Если ты любишь и уважаешь человека, то мало ли, что тебе хочется? Есть вещи, которые нельзя делать», — заявил Тарзан в интервью порталу Sports.ru.

В августе этого года Сергей и Наталья отметят уже 15-ю годовщину брака. У пары есть взрослый сын Архип, и супруги мечтают об еще одном ребенке.

Фото: Instagram

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