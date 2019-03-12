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Максим Виторган теряет роли из-за развода с Ксенией Собчак?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган

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Новый гость шоу «Осторожно, Собчак!» Алексей Агранович дал понять, что экс-муж ведущей Максим Виторган мог бы занять его место в нашумевшем фильме «Юморист».

Совсем недавно в кинотеатрах блокбастером стал фильм Михаила Идова «Юморист», главную роль в котором получил ранее не очень известный актер Алексей Агранович. Ксения Собчак решила пригласить его в свое шоу «Осторожно, Собчак!», и речь зашла именно об этом судьбоносном моменте. Оказалось, что, по слухам, на роль пробовался и Максим Виторган, но, предположительно, ему было отказано из-за нестабильного психологического состояния, связанного с разводом.

«Да я не знаю этого», — нелестно заявила о своем супруге Ксения. «Ты вообще не знаешь этого человека?» — спросил Агранович, подколов ведущую. «Как тебе не стыдно», — с улыбкой ответила она и запустила в Алексея салфетку. Судя по всему, Ксении Собчак сейчас совсем не по душе разговоры о муже, с которым она прожила почти 6 лет и от которого родила сына Платона.

Напомним, в минувший четверг, 7 марта, Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о своем расставании. «Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — заявили они в своих микроблогах. Сейчас Ксения, по слухам, встречается с 43-летним режиссером Константином Богомоловым, которому Максим сломал нос в конце января.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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