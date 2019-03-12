Максим Виторган теряет роли из-за развода с Ксенией Собчак?

Совсем недавно в кинотеатрах блокбастером стал фильм Михаила Идова «Юморист», главную роль в котором получил ранее не очень известный актер Алексей Агранович. Ксения Собчак решила пригласить его в свое шоу «Осторожно, Собчак!», и речь зашла именно об этом судьбоносном моменте. Оказалось, что, по слухам, на роль пробовался и Максим Виторган, но, предположительно, ему было отказано из-за нестабильного психологического состояния, связанного с разводом.

«Да я не знаю этого», — нелестно заявила о своем супруге Ксения. «Ты вообще не знаешь этого человека?» — спросил Агранович, подколов ведущую. «Как тебе не стыдно», — с улыбкой ответила она и запустила в Алексея салфетку. Судя по всему, Ксении Собчак сейчас совсем не по душе разговоры о муже, с которым она прожила почти 6 лет и от которого родила сына Платона.