Максим Виторган о семейной жизни с Ксенией Собчак: «Возникла из ниоткуда вся такая лучезарная»

Актер Максим Виторган уже пять лет счастлив в браке с политиком и телеведущей Ксенией Собчак. Знаменитости не устают признаваться друг другу в любви и с удовольствием рассказывают журналистам о своей семейной идиллии. На днях Максим дал большое интервью журналу StarHit, в котором поведал о том, как влюбился в тогда еще будущую жену.

«Я обладаю достаточным самоконтролем, практичностью и плюс ко всему довольно скромный. К чему показушничать? Это ограничивает, зажимает в определенные рамки. Снять оковы и взглянуть на мир широко открытыми глазами помогла Ксюша. Возникла из ниоткуда вся такая лучезарная, бойкая, умная, без стеснения высказывающая свое мнение… Не устоял, влюбился как мальчишка», — заявил Виторган.