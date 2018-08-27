Максим Виторган о семейной жизни с Ксенией Собчак: «Возникла из ниоткуда вся такая лучезарная»

Актер Максим Виторган уже пять лет счастлив в браке с политиком и телеведущей Ксенией Собчак. Знаменитости не устают признаваться друг другу в любви и с удовольствием рассказывают журналистам о своей семейной идиллии. На днях Максим дал большое интервью журналу StarHit, в котором поведал о том, как влюбился в тогда еще будущую жену.
«Я обладаю достаточным самоконтролем, практичностью и плюс ко всему довольно скромный. К чему показушничать? Это ограничивает, зажимает в определенные рамки. Снять оковы и взглянуть на мир широко открытыми глазами помогла Ксюша. Возникла из ниоткуда вся такая лучезарная, бойкая, умная, без стеснения высказывающая свое мнение… Не устоял, влюбился как мальчишка», — заявил Виторган.
Максим также рассказал о своем отношении к воспитанию детей, которых у него трое: «В последнее время стараюсь чаще выбираться на прогулки с Полиной и Даниилом, они мне рассказывают о своих делах, а я внимательно слушаю. Потом все вместе ужинаем, смотрим кино, тискаем карапуза. Счастлив, что ребята дружат. Если нам с Ксюшей надо отлучиться, то с удовольствием оставляем Платона на них. Кстати, подход к развитию тоже изменился. Со старшими я был строже, на мелком решил испытать подход «все дозволено».
Фото и видео: Instagram