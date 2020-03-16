Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вместе появились на обложке глянца и рассказали о своем романе
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Фото: Starface
О романе 47-летнего Максима Виторгана и 28-летней красавицы Нино Нинидзе стало известно несколько месяцев назад — сразу после развода актера с Ксенией Собчак. Сначала влюбленные скрывали отношения, но теперь выводят свой роман на новый уровень публичности: Нино и Максим впервые вместе появились на обложке глянца и рассказали о своей любви.
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Героями нового номера HELLO! стали Максим Виторган и Нино Нинидзе✨ Совместное интервью актеров и фотосессия для HELLO! состоялись в Омане, где влюбленные провели несколько счастливых дней, наполненных незабываемыми впечатлениями 🥰❤️ ⠀ Фоторепортаж и история любви от первого лица ждет вас уже завтра, 16 марта. Не пропустите! ✨ @hello__ru #hello_ru #hello_russia #МаксимВиторган #НиноНинидзе ⠀ Фото: Евгений Смирнов @eugenesmirnov_photo Стиль: Кристина Вальтер @valterkm Продюсер: Марина Савельева @marina_savelieva_
«Шикарная пара», «Вот действительно подходят друг другу», « Какая же она красивая — создает де бог такую красоту», «Как внешне похожи», «Классная пара, счастья им!», — написали Максиму и Нино в комментариях.
Нино Нинидзе и Максим Виторган нашли утешение друг в друге после пережитых разводов. Актер за несколько месяцев до отношений с Нино официально развелся с Ксенией Собчак, в браке с которой прожил почти четыре года. А Нинидзе незадолго до встечи с Максимом развелась с актером Кириллом Плетневым, от которого у нее растет сын Сандро.
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Фото и видео: Instagram, Starface
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