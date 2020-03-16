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Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вместе появились на обложке глянца и рассказали о своем романе

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нино Нинидзе и Максим Виторган

Фото: Starface

Поклонники звездной пары отметили, что актеры идеально подходят друг другу.

О романе 47-летнего Максима Виторгана и 28-летней красавицы Нино Нинидзе стало известно несколько месяцев назад — сразу после развода актера с Ксенией Собчак. Сначала влюбленные скрывали отношения, но теперь выводят свой роман на новый уровень публичности: Нино и Максим впервые вместе появились на обложке глянца и рассказали о своей любви.

«Шикарная пара», «Вот действительно подходят друг другу», « Какая же она красивая — создает де бог такую красоту», «Как внешне похожи», «Классная пара, счастья им!», — написали Максиму и Нино в комментариях.

Нино Нинидзе и Максим Виторган нашли утешение друг в друге после пережитых разводов. Актер за несколько месяцев до отношений с Нино официально развелся с Ксенией Собчак, в браке с которой прожил почти четыре года. А Нинидзе незадолго до встечи с Максимом развелась с актером Кириллом Плетневым, от которого у нее растет сын Сандро.

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Фото и видео: Instagram, Starface

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