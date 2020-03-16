Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вместе появились на обложке глянца и рассказали о своем романе

«Шикарная пара», «Вот действительно подходят друг другу», « Какая же она красивая — создает де бог такую красоту», «Как внешне похожи», «Классная пара, счастья им!», — написали Максиму и Нино в комментариях.

Нино Нинидзе и Максим Виторган нашли утешение друг в друге после пережитых разводов. Актер за несколько месяцев до отношений с Нино официально развелся с Ксенией Собчак, в браке с которой прожил почти четыре года. А Нинидзе незадолго до встечи с Максимом развелась с актером Кириллом Плетневым, от которого у нее растет сын Сандро.