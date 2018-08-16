Максим Матвеев показал семейную идиллию с Елизаветой Боярской и их 6-летним сыном

На днях Максим решил показать фолловерам, какой роскошный завтрак он приготовил для жены и сына во время отпуска в Испании. «Друзья... Нет ничего круче, чем встать пораньше и приготовить своими руками завтрак на все семейство, а потом смотреть на довольные, уплетающие твои творения за обе щеки, мордашки... На фото — запеченая овсянка со смородиной и папайей для жены, сырники с домашней нутеллой (пасту своими же руками, совместно с сыном, накануне приготовили!! Вкусно невероятно) и шоколадной гранолой (гранолу купил, признаюсь..), а для себя любимого — панкейки с местным, испанским фермерским йогуртом (йогурт тоже купил..)!! Готовка заняла минут 40, а радости потом на неделю вперед!!! Радуйте себя и близких - это заряжает!!!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, Матвеев и Боярская женаты уже 8 лет. До встречи с Максимом дочь легендарного актера и музыканта Михаила Боярского крутила роман со своим однокурсником Данилой Козловским — сейчас они дружат и часто работают в одних кинопроектах. А звезда фильма «Стиляги» был женат на актрисе Яне Сексте — они также остались друзьями.

Фото: Instagram