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Максим Матвеев показал семейную идиллию с Елизаветой Боярской и их 6-летним сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елизавета Боярская и Максим Матвеев

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К радости поклонников, 36-летний актер Максим Матвеев в последнее время все чаще публикует яркие снимки с 32-летней супругой Елизаветой Боярской.

Не так давно в прессе муссировались слухи о скором разводе Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Якобы супруги давно охладели друг к другу, и даже общий 6-летний сын Андрей не сможет удержать их вместе. Однако в начале лета Елизавета и Максим все же стали довольно часто выкладывать в свои микроблоги совместные снимки, и поклонники вздохнули с облегчением.

На днях Максим решил показать фолловерам, какой роскошный завтрак он приготовил для жены и сына во время отпуска в Испании. «Друзья... Нет ничего круче, чем встать пораньше и приготовить своими руками завтрак на все семейство, а потом смотреть на довольные, уплетающие твои творения за обе щеки, мордашки... На фото — запеченая овсянка со смородиной и папайей для жены, сырники с домашней нутеллой (пасту своими же руками, совместно с сыном, накануне приготовили!! Вкусно невероятно) и шоколадной гранолой (гранолу купил, признаюсь..), а для себя любимого — панкейки с местным, испанским фермерским йогуртом (йогурт тоже купил..)!! Готовка заняла минут 40, а радости потом на неделю вперед!!! Радуйте себя и близких - это заряжает!!!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, Матвеев и Боярская женаты уже 8 лет. До встречи с Максимом дочь легендарного актера и музыканта Михаила Боярского крутила роман со своим однокурсником Данилой Козловским — сейчас они дружат и часто работают в одних кинопроектах. А звезда фильма «Стиляги» был женат на актрисе Яне Сексте — они также остались друзьями.

Фото: Instagram

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