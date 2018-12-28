Людмила Нарусова рассказала об отношениях с Максимом Виторганом

Напомним, неделю назад в эфир вышел «Секрет на миллион» с Ксенией Собчак. В разговоре с Лерой Кудрявцевой медиадива призналась, что накопленные обиды стали одной из причин ее разрыва с супругом: «Ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. И это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов, в бигудях пришла, огрызнулась... Это начинает накапливаться и съедать. Мне кажется, что ответственность обоих людей - суметь сохранять. Если ты почему-то не сумел это сохранить, надо быть достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви - пусть иной, пусть любви родственной…».

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