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Людмила Нарусова рассказала об отношениях с Максимом Виторганом

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я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак и Людмила Нарусова

Фото: Instagram Ксении Собчак
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Мама Ксении Собчак заявила, что развод дочери не повлиял на их отношения с экс-зятем.

В начале марта Ксения Собчак и Максим Виторган сделали официальное заявление о своем расставании. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради двухлетнего сына Платона. Бывшая теща Максима Виторгана, мама Ксении Собчак Людмила Нарусова рассказала журналистам портала WomanHit, что тоже сохранила хорошие отношения с бывшим зятем: «Максим уделяет много времени Платону, он прекрасный отец. Вы не представляете, как он с ним плавает! Ребенок с трех месяцев в бассейне — это папа его приучил. Я с Максимом по-прежнему общаюсь, мы в хороших отношениях. Завтра с папой Виторганом идем на премьеру. Понимаете, ведь отношения между людьми складываются и продолжаются независимо ни от чего. Мы — одна семья». Звездные родители редко рассказывают о воспитании сына. Однако бабушка Платона поделилась мыслями насчет возможного будущего мальчика: «Не знаю насчет актерских способностей — он, по-моему, будет техническим человеком: его интересуют машинки, конструкторы… Я даже иногда не вижу разницы в каких-то технических вещах, а он мне объясняет отличия между тем или этим».

Напомним, неделю назад в эфир вышел «Секрет на миллион» с Ксенией Собчак. В разговоре с Лерой Кудрявцевой медиадива призналась, что накопленные обиды стали одной из причин ее разрыва с супругом: «Ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. И это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов, в бигудях пришла, огрызнулась... Это начинает накапливаться и съедать. Мне кажется, что ответственность обоих людей - суметь сохранять. Если ты почему-то не сумел это сохранить, надо быть достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви - пусть иной, пусть любви родственной…».

Больше о Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress, Instagram

Видео: Instagram

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