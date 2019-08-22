«Любящие люди останутся вместе»: продюсер Арман Давлетьяров в годовщину свадьбы показал нежное фото с женой

История любви 49-летнего Армана Давлетьярова с супругой необычна для XXI века. Их составители родители, когда ему было уже 33 года. В многочисленных интервью известный продюсер рассказывал, что первый год супружеской жизни был ужасным, а теперь он благодарен за все, что имеет в жизни.
В 16-ю годовщину со дня свадьбы Арман Давлетьяров поделился с подписчиками нежным фото с супругой, которая моложе него на 11 лет. «Сегодня годовщина нашей свадьбы 16 лет как мы вместе. Спасибо за все. Любящие люди останутся вместе, не потому что забыли ошибки, а потому что сумели простить их», - подписал фотографию Арман (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram
История знакомства продюсера с супругой необычна для нынешнего времени. Жену Арману нашла его мама, которая переживала, что уже взрослый и состоявшийся сын не заводит семью.
Давлетьяров не стал перечить материнскому слову. Невесту нашли буквально за несколько дней и так же быстро сосватали. Свадьбу сыграли в Москве, Оренбурге (родине Армана) и в Казахстане. Их знакомство и женитьба были настолько стремительными, что жених с невестой даже не успели узнать друг друга. Сразу после свадьбы молодая жена готовила мужу на завтра множество блюд, потому что не знала, что именно он любит.
Продюсер рассказывает, что в семье все общаются только на «вы», и это помогает избежать скандалов. Муж с женой и дети с родителями – только уважительно на «вы». К слову, в семье растут пятеро детей: четыре сына и дочь. Самому младшему осенью исполнится год.
Арман признается, что, когда люди узнают, что у него столько детей, первым делом интересуются, от одного ли брака все дети. Его разочаровывает, что сейчас не верят в большие и крепкие семьи.
Продюсер с восхищением отзывается о супруге, которая все заботы о детях и доме взяла на себя. «Не знаю, как ей все удается, - признается Арман. - Конечно, у нас есть няня, но она не заменит маму. С каждым нужно поговорить, каждого погладить, поцеловать, что-то объяснить, подсказать. Но мы сознательно выбрали этот путь, хотели большую семью...».
Арман добавляет, что деньги и статус ничто по сравнению с тем, что значат в его жизни дети.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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