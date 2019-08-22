«Любящие люди останутся вместе»: продюсер Арман Давлетьяров в годовщину свадьбы показал нежное фото с женой

История знакомства продюсера с супругой необычна для нынешнего времени. Жену Арману нашла его мама, которая переживала, что уже взрослый и состоявшийся сын не заводит семью.

Давлетьяров не стал перечить материнскому слову. Невесту нашли буквально за несколько дней и так же быстро сосватали. Свадьбу сыграли в Москве, Оренбурге (родине Армана) и в Казахстане. Их знакомство и женитьба были настолько стремительными, что жених с невестой даже не успели узнать друг друга. Сразу после свадьбы молодая жена готовила мужу на завтра множество блюд, потому что не знала, что именно он любит.

Продюсер рассказывает, что в семье все общаются только на «вы», и это помогает избежать скандалов. Муж с женой и дети с родителями – только уважительно на «вы». К слову, в семье растут пятеро детей: четыре сына и дочь. Самому младшему осенью исполнится год.

Арман признается, что, когда люди узнают, что у него столько детей, первым делом интересуются, от одного ли брака все дети. Его разочаровывает, что сейчас не верят в большие и крепкие семьи.