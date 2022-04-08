Любви все возрасты покорны: почему мужчины интересуются женщинами постарше

Одна из причин заключается в том, что в гонке за равенством полов женщины в приоритет ставят карьеру, а не семью. Они уже состоялись и имеют все, кроме любви. Удовлетворить потребность в этом чувстве им позволяют молодые инфантильные мужчины, с которыми легко договориться и общаться, нет цинизма, укоренившихся плохих привычек. Они, в свою очередь, ищут женщин постарше, чтобы они встали на место матери: все решали за любимого, кормили, ухаживали и бонусом ублажали.

«Амбиции и желание самореализоваться дает колоссальный поток энергии, которой заряжается и женщина. С молодым нужно держать себя в тонусе, что стимулирует женщину соблюдать диету, следить за своим здоровьем и красотой. Именно это толкает женщин на неравный брак. И все же ключевое в этом вопросе — интимная жизнь», — рассказала психолог. В сексе со зрелой возлюбленной все проще и интереснее, ярче и острее. Как сообщила Наталья Малышева в беседе с «Общественной службой новостей», такая женщина обычно опытна и знает, что и как хочет, не капризна, не требует ухаживаний и готова к экспериментам. В ответ ждет от партнера, чтобы он всегда был готов предаться страсти и мог долго этим заниматься.