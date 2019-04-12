«Любовь, рак и развод»: Кто родил сына Андрею Гайдуляну и за что его ненавидит бывшая жена

Карьера Андрея Гайдуляна, которого зрители знают по ситкомам, складывалась не так гладко, как он мечтал в юности. Он приехал покорять Москву, но экзамены в Щукинское училище провалил. После он стал студентов Института современного искусства.

«Денег не хватало, — рассказал актер в интервью «СтарХиту». — Не всегда получал даже второстепенную роль. Было время, что даже перед парами работал почтальоном».

После получения диплома Гайдулян не отказывался от любой работы, играл в основном на вторых ролях. Переломным для него стал 2007 год. Актера утвердили на главную роли в сериале «Универ». После ему досталась роль в сериале «СашаТаня». Его дуэт с Валентиной Рубцовой настолько полюбился зрителям, что они хотели видеть продолжение истории.