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«Любовь, рак и развод»: Кто родил сына Андрею Гайдуляну и за что его ненавидит бывшая жена

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Актерская карьера Андрея Гайдуляна сложилась не сразу

Фото: Instagram
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Кто стал главной женщиной для звезды ситкомов «Универ» и «СашаТаня», как он излечился от рака и с кем сыграл тайную свадьбу.

Карьера Андрея Гайдуляна, которого зрители знают по ситкомам, складывалась не так гладко, как он мечтал в юности. Он приехал покорять Москву, но экзамены в Щукинское училище провалил. После он стал студентов Института современного искусства.

«Денег не хватало, — рассказал актер в интервью «СтарХиту». — Не всегда получал даже второстепенную роль. Было время, что даже перед парами работал почтальоном».

После получения диплома Гайдулян не отказывался от любой работы, играл в основном на вторых ролях. Переломным для него стал 2007 год. Актера утвердили на главную роли в сериале «Универ». После ему досталась роль в сериале «СашаТаня». Его дуэт с Валентиной Рубцовой настолько полюбился зрителям, что они хотели видеть продолжение истории.

В жизни Андрея Гайдуляна были три главные женщины. Первая любовь Римма, которая родила актеру сына. Их союз распался, но Андрей общается с ребенком и помогает ему.

После в его жизни появилась Диана Очилова, которая помогла пережить ему много трудностей и борьбу со смертельной болезнью. Предложение Диане он сделал в 2015 году, а вскоре врачи поставили актеру диагноз - лимфома Ходжкина. Лечился Андрей в Мюнхене. И благодаря раней поставновке диагноза все закончилось благополучно. И все это время с ним находилась преданная Диана. Но, как только Андрей пошел на поправку, начались трудности в семейной жизни. Несмотря на стресс, пережитый во время болезни актера, Андрей и Диана все же поженились. Но брак был недолгим. Супруги отдалились и каждый пошел своей дорогой.

Долгое время бывшие муж с женой не называли причины развода. Но позже Диана прервала молчание, признавшись, что муж изменял ей. Однажды ее телефон синхронизировался с телефоном Андрея и она получила сообщение, отправленное девушке Саше. После Диана узнала, что неверный супруг улетел с пассией в Кишинев, где они жили в одном номере. После раздался звонок и Гайдулян сообщил: «Диан, ты понимаешь, мы разводимся».

Расставание далось девушке тяжело. Она не могла смириться с предательством: она окружила его заботой во время тяжелой болезни, а он ее бросил. Однако развод пошел Очиловой на пользу – она похудела и похорошела. О бывшем муже предпочитает не вспоминать.

По некоторым данным, Андрей Гайдулян сыграл тайную свадьбу с разлучницей Александрой. Но ни он, ни его представитель эту информацию не подтверждают.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagam и Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Видео: Instagram

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