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«Любовь напоказ»: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский целуются на улицах Парижа

В Сети обсуждают романтическое видео Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский — одна из самых ярких и обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Разница в возрасте совсем не смущает звезд, но традиционно вызывает массу споров у публики, наблюдающей за публикациями влюбленных в Сети. Видео, которое появилось в блоге актрисы несколько часов назад — не исключение.

Юлия не стала придумывать высокопарных фраз для того, чтобы проиллюстрировать сценку из жизни совей семьи, снабдив пост только хештегами: «#безфильтров #добытчик #картошка #париж #бываютпонедельникикакбудтобысубботы #paris #pommedeterre #monhomme».

«Какие милые и трогательные!!!», «Как это красиво, когда муж и жена тандем», «Как здорово, вы сохранили остроту чувств, несмотря на то, что вы вместе уже столько лет», «Смотреть на вас, когда вы вместе — это просто бальзам на душу», «Да) вот это лица) и даже красота тут не главное», «Какие у Вас Высокие отношения! Это Так красиво и редко», «Радуйте нас своей любовью!!! Божией благодати вам», — обсуждают поклонники пары.

«Как-то любовь напоказ ... слишком... в последнее время.. зачем?????????», «Фууу, он же старый совсем))», «Вы специально худеете так, что-бы с мужем контраста не было видно?», «Правильно говорят, старый мужчина при молодой жене -молодеет и дольше живет, а молодая женщина при старом муже-чахнет, стареет еще быстрее...», — критикуют хейтеры.

На чьей стороне вы?

Фото: instagram

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