«Любовь напоказ»: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский целуются на улицах Парижа

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский — одна из самых ярких и обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Разница в возрасте совсем не смущает звезд, но традиционно вызывает массу споров у публики, наблюдающей за публикациями влюбленных в Сети. Видео, которое появилось в блоге актрисы несколько часов назад — не исключение.

Юлия не стала придумывать высокопарных фраз для того, чтобы проиллюстрировать сценку из жизни совей семьи, снабдив пост только хештегами: «#безфильтров #добытчик #картошка #париж #бываютпонедельникикакбудтобысубботы #paris #pommedeterre #monhomme».