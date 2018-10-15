«Любовь напоказ»: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский целуются на улицах Парижа

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский — одна из самых ярких и обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Разница в возрасте совсем не смущает звезд, но традиционно вызывает массу споров у публики, наблюдающей за публикациями влюбленных в Сети. Видео, которое появилось в блоге актрисы несколько часов назад — не исключение.
Юлия не стала придумывать высокопарных фраз для того, чтобы проиллюстрировать сценку из жизни совей семьи, снабдив пост только хештегами: «#безфильтров #добытчик #картошка #париж #бываютпонедельникикакбудтобысубботы #paris #pommedeterre #monhomme».
«Какие милые и трогательные!!!», «Как это красиво, когда муж и жена тандем», «Как здорово, вы сохранили остроту чувств, несмотря на то, что вы вместе уже столько лет», «Смотреть на вас, когда вы вместе — это просто бальзам на душу», «Да) вот это лица) и даже красота тут не главное», «Какие у Вас Высокие отношения! Это Так красиво и редко», «Радуйте нас своей любовью!!! Божией благодати вам», — обсуждают поклонники пары.
«Как-то любовь напоказ ... слишком... в последнее время.. зачем?????????», «Фууу, он же старый совсем))», «Вы специально худеете так, что-бы с мужем контраста не было видно?», «Правильно говорят, старый мужчина при молодой жене -молодеет и дольше живет, а молодая женщина при старом муже-чахнет, стареет еще быстрее...», — критикуют хейтеры.
На чьей стороне вы?
Фото: instagram