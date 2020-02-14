Одна из самых красивых и сексуальных актрис российского кино — 29-летняя Любовь Аксенова поделилась с подписчиками радостной новостью: она снова вышла замуж. И вновь за своего мужа Павла. Актриса опубликовала в Instagram пост, полный эмоций и любви к супругу. Любовь в очередной раз призналась мужу в любви и показала нежные фото с необычной свадебной церемонии, которую провели в Гоа.«Сейчас самое лучшее время, чтобы поделиться новостью о событии, участником которого мне повезло оказаться.Я вышла замуж. Снова.Паша сделал мне второе предложение сразу после того, как мы вышли из дворца бракосочетания много лет назад. И вот, пришло время нам еще раз пройти обряд. Только теперь по своим правилам.Описать словами все происходящее в период свадьбы невозможно. Наверное, это одно из самых увлекательных и незабываемых явлений в моей жизни. Четыре дня постоянного присутствия в настоящем моменте, наполненном любовью, гармонией, теплом, творчеством, свободой, счастьем, принятием и светом.Меня переполняет чувство благодарности ко всем участникам события. Благодарности за то, как ответственно и с полной самоотдачей близкие нам люди шагнули в это приключение, трепетно украшая и обогащая каждый его элемент. Мы ощущали связь с теми, кто не смог доехать. Вопреки времени и пространству, чувствовали их присутствие», — написала Любовь Аксенова в Instagram в День всех влюбленных. «Любовь — это чудо. Она беспощадно пробивает всю токсичность, всю нашу черствость. Собирает все светлое в нас. Легко и игриво демонстрируя, что в этом мире возможно все, когда это искренне.@theman.unknown. То, что я сказала тебе тогда, я готова повторять каждый день.Время летит, а мы продолжаем жить так, словно познакомились только вчера. Любите друг друга», — пожелала всем актриса.Актриса Любовь Новикова в первый раз вышла замуж за режиссера Павла Аксенова в 2010 году и взяла фамилию супруга. Уже с ней она стала популярной и признанным секс-символом отечественного кино (в 2019 году журнал MAXIM поместил ее на вторую строчку рейтинга самых привлекательных артисток, — прим. ред). Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!