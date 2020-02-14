«Когда ты рядом, я меняюсь... Я готова идти навстречу всему новому... Ты вдохновляешь, любимый, ты зажигаешь неиссякаемой энергией. Ты искренне удивляешься, ты искренне смеешься... Я принимаю и люблю в тебе абсолютно все», — призналась мужу в чувствах Нюша. «С днем всех влюбленных», — поздравила Катерина Шпица и показала необычное фото с любимым мужчиной. «Ну и... по сложившейся уже традиции... А традиции — это наше фсе... ВАЛЕНТИНКА. Всех с праздником!», — подписал Сергей Глушко оригинальную валентинку.«Я снова, как мальчишка влюблен! Влюблен в свою жену Регину так, что каждую секунду расставания переживаю очень тяжело и болезненно. Так любят только один раз, любимая... Влюблен в четверых своих очаровательных деток! В самых лучших и самых сладких детей на земле... Влюблен в маму, в свою любимую работу, в свою профессию, в своих родных и близких, в друзей и знакомых. Влюблен во всех Вас и самое главное, я влюблен в Жизнь! Влюблен и счастлив! С днем влюбленных!», — признался Сергей Жуков. «Через несколько минут, самолет унесет меня в другой город и в этот день мы с тобой, Янис, будем не вместе, но это утро было нашим. Я не знаю человека лучше. Иногда сержусь на тебя за то, что ты такой правильный. Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! Каждый день мотивировал меня становиться круче и обсуждал мои бесконечные новые проекты!С тобой я ребенок. Такой маленький и защищенный тобою. Ты можешь дурачиться со мной на самых важных мероприятиях, как на этом видео, и не переживать, что скажут люди. Ведь ты смотришь на все это свысока. С тобой все на своих местах. Даже мои постоянно разбросанные вещи. Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ТЫ. Люблю!», — написала трогательные строки Анна Седокова. «Милые мои, с днем любви, потому что этот праздник каждый день! И сегодня, завтра и послезавтра трудовые будни на пашне отношения!», — поздравила всех Марина Газманова и показала фотографии с мужем из семейного альбома. «Ненашенский праздник. А нужен ли повод для внимания, поцелуя, объятий, признания? По-моему, нет! Но сегодня, 14-го февраля, пусть будет больше улыбок, приятностей: открыток, записок, подарков, цветов. В школе было прикольно считать количество и гадать от кого... Всем моим школьным симпатиям особенный привет. Романтика во взрослой жизни... Мне ее чуть-чуть не хватает, а вам?», — поинтересовалась у поклонников Глафира Тарханова.«Без любви нет ничего! Она дает нам все! Любите и будьте любимыми! С Днем святого Валентина!», — присоединилась к поздравлениям экс «татушка» Юлия Волкова.«С Днем всех влюбленных! И пусть любовь правит миром не только сегодня!», — пожелала Эвелина Бледанс и показала трогательное видео с сыном Семеном. «Последние несколько лет показывают, что за поздравления «С праздником!» сегодня можно и огрести. Поэтому просто робко спрошу, отмечаете? Вообще вниманием эту дату одариваете?К слову о подарке, у нас с мужем сегодня такое запланировано, такоооое. О чем лучше не говорить, особенно заранее», — заинтриговала модель Елена Кулецкая.«Как же много про нас с тобой сказано, как же много скажут еще. Вознесут, унизят фразами, кинут камень, подставят плечо. И когда жизнь натянется струнами, прогнется, как тетива лука, я молю, лишь будь со мной рядом. Давай не отпустим друг друга. Безумно тебя люблю», — признался в любви жене Юлии Стас Костюшкин. «Мой Валентин навсегда», — подписала Кэтрин Зета-Джонс милое фото с мужем Майклом Дугласом.А Венсан Кассель показал забавное фото с молодой красавицей женой Тиной Кунаки, подписав его так: «Нос в ухе — так делают детей». «Счастливого Дня святого Валентина», — пожелал подписчикам Потап.«С Днем святого Валентина, дорогие! Желаю всем обрести по-настоящему любящего человека рядом. А всем, кто встретил свою половинку, стараться держаться крепко друг за друга и проходить вместе через все жизненные трудности. Сегодняшний день — это прекрасный повод напомнить своим родным, как сильно вы их любите. Не скупитесь на добрые слова, ведь от них наш мир становится лучше! Люблю тебя, Андрей. Спасибо, что ты у меня есть», — призналась мужу в чувствах Екатерина Волкова.«Пройти под радугой. А вы сегодня что делаете?», — Эвелина Хромченко показала фото с мужем, сделанное в Париже. «Дорогие друзья! Хороших вам выходных! А кто сегодня отмечает День всех влюбленных, то с праздником вас. Кто не отмечает, просто сделайте своей любимой или своему любимому приятное. Любви всем и счастья!», — подписала Наталья Сенчукова фото с мужем Виктором Рыбиным.«Всем влюбленным желаю счастья, а не влюбленным желаю обрести это состояние! С ним по жизни легче! Мне понравилась мысль о том, что три праздника подряд — 14 февраля, 23 февраля, 8 марта идут рядышком. Какой-то остроумец предложил: «А давайте их объединим в один праздник – в «Международный день женщин, влюбленных в защитников Отечества»! Мысль хорошая, но пусть это будет четвертым праздником! Ура!», — оставил пост в Instagram Евгений Петросян.«С Днем всех влюбленных, мои дорогие. Желаю каждому из вас быть чьим-то солнцем, чьей-то путеводном звездой, обожаемой второй половинкой. Пусть фейерверк чувств никогда не гаснет, пусть яркие краски любви не тускнеют, а жизнь будет полна романтики не только сегодня, но и каждый день», — поздравила Жасмин.«Любите и будьте любимыми», — пожелала Ирина Круг.Певица и дизайнер Виктория Бекхэм поздравила всех с праздником, показав симпатичную футболку с алым сердцем. А ее сын Ромео показал нежные снимки с подругой: «С Днем святого Валентина», — подписал он их. Павел Воля прочел стихи про влюбленных. «С Днем всех влюбленных! Каждый человек на этой земле мечтает любить и быть любимым! Любовь уравнивает всех, ей не важно беден ты или богат, известен или нет, какого цвета у тебя кожа и возраст ей не помеха. Любовь — это великое чудо, которое Бог посылает нам, чтобы мы знали, как должна выглядеть жизнь на самом деле! Когда мы любим, мир вокруг нас преображается, любя мы летаем и внутренний свет озаряет наши души и лица! Если в вашей душе живет любовь, значит в ней живет Бог!», — пожелала Яна Поплавская. Ирина Слуцкая в День всех влюбленных рассказала подписчикам историю любви с мужем, которая началась именно 14 февраля. «11 лет назад на 14 февраля парень в белой бабочке подарил мне кольцо... На этой фотографии мы перед его концертом с Hartford Symphony Orchestra в Коннектикуте. Мне только что нежно намекнули, что вообще-то жена солиста пианиста — это дело ответственное. Желательно не свистеть двумя пальцами и не называть сонатИну сонАтиной», — рассказала свою историю Любви актриса Мария Машкова.Влад Топало был немногословен и просто показал фото с женой и подписал его множеством сердечек. «Когда ваша любовь становится вечностью. Родной, для любви не существует какого-то специального дня, ведь каждый день, проведенный с тобой и нашим сыном, наполнен любовью!», — написала Регина Тодоренко и показала в своем Instagram серию фотографий из своей семейной жизни с Владом Топаловым. Подписи к ним Регина сделала в стиле вкладышей жвачки Love is… «Amore, Ahava, L'amour, Lieben, Love, Hubb, gats’nobebi... Так много слов о любви... А любви-то слова не нужны...», — подписала нежный кадр из клипа «Мегаполисы» Альбина Джанабаева.«Поздравляю вас с Днем влюбленных! Желаю Вам находится в эпицентре любви», — пожелала Алла Довлатова.«Не знаю почему, но я всегда ненавидела день святого Валентина. Он у меня вечно через ж*пу получался. Сегодняшний день — не исключение. Дурацкий. Даже рассказывать не хочу. Ну хоть селфи забабахали и то хорошо. А вы там как? Все в любви и шариках?», — призналась Анастасия Цветаева.Любите и будьте любимы», — пожелала Елена Летучая и показала домашнее фото с мужем Юрием Анашенковым. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!