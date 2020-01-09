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«Люблю тебя»: жена Валентина Юдашкина призналась ему в чувствах в 32-ю годовщину свадьбы

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Валентин Юдашкин с женой Мариной и внуками

Фото: Instagram

Марина Юдашкина опубликовала трогательный пост в социальной сети.

Марина Юдашкина поздравила своего супруга — всемирно известного кутюрье Валентина Юдашкина с годовщиной свадьбы.

В Instagram топ-менеджер модного Дома Юдашкина написала для мужа трогательные слова и призналась ему в любви.

«Дорогой Валечка! Поздравляю нас с тобой с нашей датой — 32 года вместе. С тобой мы прошли немало дорог, но основными ценностями в нашей семье являются искренность, любовь, понимание и поддержка друг друга. У нас с тобой замечательные внуки, которых нам подарили Галочка и Петр! Люблю тебя!», — написала Марина.

«Люблю», — лаконично ответил в комментариях кутюрье и поставил множество сердечек.

Марина и Валентин Юдашкин новогодние каникулы провели в Гонконге, где живет их дочь Галина с мужем и сыновьями — Анатолием и Аркадием. Кстати, многие поклонники семьи Юдашкиных уверены, что мальчики удивительно похожи на своего знаменитого деда.

Фото и видео: Instagram

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