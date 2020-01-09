«Люблю тебя»: жена Валентина Юдашкина призналась ему в чувствах в 32-ю годовщину свадьбы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Марина Юдашкина поздравила своего супруга — всемирно известного кутюрье Валентина Юдашкина с годовщиной свадьбы.
В Instagram топ-менеджер модного Дома Юдашкина написала для мужа трогательные слова и призналась ему в любви.
«Дорогой Валечка! Поздравляю нас с тобой с нашей датой — 32 года вместе. С тобой мы прошли немало дорог, но основными ценностями в нашей семье являются искренность, любовь, понимание и поддержка друг друга. У нас с тобой замечательные внуки, которых нам подарили Галочка и Петр! Люблю тебя!», — написала Марина.
«Люблю», — лаконично ответил в комментариях кутюрье и поставил множество сердечек.
Марина и Валентин Юдашкин новогодние каникулы провели в Гонконге, где живет их дочь Галина с мужем и сыновьями — Анатолием и Аркадием. Кстати, многие поклонники семьи Юдашкиных уверены, что мальчики удивительно похожи на своего знаменитого деда.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!