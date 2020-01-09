«Люблю тебя»: жена Валентина Юдашкина призналась ему в чувствах в 32-ю годовщину свадьбы

В Instagram топ-менеджер модного Дома Юдашкина написала для мужа трогательные слова и призналась ему в любви.

«Дорогой Валечка! Поздравляю нас с тобой с нашей датой — 32 года вместе. С тобой мы прошли немало дорог, но основными ценностями в нашей семье являются искренность, любовь, понимание и поддержка друг друга. У нас с тобой замечательные внуки, которых нам подарили Галочка и Петр! Люблю тебя!», — написала Марина.