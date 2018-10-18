Любимые люди и обручальное кольцо: Светлана Лобода заинтриговала новым семейным фото в свой день рождения

Светлана Лобода умеет интриговать фолловеров. В свой 36-й день рождения она решила выложить в Instagram красивый снимок, на котором позирует с обеими дочками — 7-летней Евой и 4-месячной Тильдой. Но на фото есть еще и мужская рука, которая обнимает младшую из девочек. Поклонники тут же решили, что это таинственный возлюбленный Светланы, и, более того, разглядели на его безымянном пальце обручальное кольцо.
«Спасибо Тебе за счастье в моих глазах и музыку в моем сердце💔 благодарю НЕБО за все что у меня есть. за музыку. за любовь. за детей. за жизнь. за все, что делает меня счастливой сегодня», — так подписала Лобода нежное фото (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Кстати, на «том самом» пальце Светланы тоже видно кольцо с бриллиантом — неужели артистка тайно вышла замуж? Пока ни она сама, ни ее продюсер Нателла Крапивина не прокомментировали эти слухи. Напомним, говорят, что отцом младшей дочки Светланы является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Фото и видео: Instagram