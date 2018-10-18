Любимые люди и обручальное кольцо: Светлана Лобода заинтриговала новым семейным фото в свой день рождения

Светлана Лобода умеет интриговать фолловеров. В свой 36-й день рождения она решила выложить в Instagram красивый снимок, на котором позирует с обеими дочками — 7-летней Евой и 4-месячной Тильдой. Но на фото есть еще и мужская рука, которая обнимает младшую из девочек. Поклонники тут же решили, что это таинственный возлюбленный Светланы, и, более того, разглядели на его безымянном пальце обручальное кольцо.