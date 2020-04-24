«Любимая и опасная»: Богомолов показал необычное фото Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились чуть больше полугода назад. Но страсть в отношениях режиссера и телеведущей становится все более сильной — влюбленные супруги не устают признаваться друг другу в чувствах.

Богомолов поделился в микроблоге необычной фотографией дражайшей супруги. На кадре потрет Ксении даже не сразу заметен.

«Любимая и опасная в зарослях тюльпанов», — подписал он снимок.