«Любимая и опасная»: Богомолов показал необычное фото Собчак
Фото: Instagram
Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились чуть больше полугода назад. Но страсть в отношениях режиссера и телеведущей становится все более сильной — влюбленные супруги не устают признаваться друг другу в чувствах.
Богомолов поделился в микроблоге необычной фотографией дражайшей супруги. На кадре потрет Ксении даже не сразу заметен.
«Любимая и опасная в зарослях тюльпанов», — подписал он снимок.
«Это любовь», «Она вас очень любит», «Классный кадр», «Пантера готова к прыжку, с ней не шутите», «очень, как магнит — магнит», — написали супругам в комментариях.
Напомним, Богомолов и Собчак устроили необычную свадьбу, о которой говорили все долгое время. Там был и катафалк, и венчание в церкви, и стриптиз перед сотнями гостей.
Об истории любви Ксении и Константина читайте в новостях на Passion.ru.
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Фото и видео: Instagram, Starface
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