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«Любимая и опасная»: Богомолов показал необычное фото Собчак

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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: Instagram

Режиссер не устает признаваться в чувствах к своей музе.

Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились чуть больше полугода назад. Но страсть в отношениях режиссера и телеведущей становится все более сильной — влюбленные супруги не устают признаваться друг другу в чувствах.

Богомолов поделился в микроблоге необычной фотографией дражайшей супруги. На кадре потрет Ксении даже не сразу заметен.

«Любимая и опасная в зарослях тюльпанов», — подписал он снимок.

«Это любовь», «Она вас очень любит», «Классный кадр», «Пантера готова к прыжку, с ней не шутите», «очень, как магнит — магнит», — написали супругам в комментариях.

Напомним, Богомолов и Собчак устроили необычную свадьбу, о которой говорили все долгое время. Там был и катафалк, и венчание в церкви, и стриптиз перед сотнями гостей.

Об истории любви Ксении и Константина читайте в новостях на Passion.ru.

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Фото и видео: Instagram, Starface

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