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«Любая женщина очень уязвима»: Меган Маркл впервые рассказала о своих эмоциях от травли со стороны СМИ

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Меган Маркл

Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Герцогиня Сассекская ежедневно подвергается нападкам со стороны СМИ.

Пока британцы восхищаются супругой принца Уильяма герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, супруге его брата, герцогине Сассекской Меган Маркл приходится терпеть огромное количество критики и негатива. Несколько недель назад появилась официальная информация, что герцог Сассекский подал в суд на одно из изданий за опубликованное письмо Меган Маркл своему отцу. Теперь молчание нарушила и бывшая актриса. В интервью телеканалу ITV для документального фильма о туре герцогской семьи по Африке Меган впервые рассказала о своих эмоциях от постоянной травли со стороны прессы. «Любая женщина, особенно если она беременна, очень уязвима, поэтому это было очень сложно для меня. А потом, когда появляется ребёнок... Для женщины это становится слишком. Прибавьте это к тому, что вы просто пытаетесь справиться с ролью матери или жены. Спасибо, что спросили меня об этом, потому что немногие люди спрашивали, всё ли у меня в порядке. Но это всё — реальные вещи, с которыми приходится справляться вне общественной жизни. С этим действительно трудно справиться».

Напомним, о романе американской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри стало известно в 2016 году. Годом позднее пара объявила о помолвке, а в мае 2018 года — сыграла пышную свадьбу. Несколько месяцев назад супруги впервые стали родителями — у них родился сын Арчи, который стал седьмым в очереди на королевский престол.

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube/ITV News

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