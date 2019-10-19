«Любая женщина очень уязвима»: Меган Маркл впервые рассказала о своих эмоциях от травли со стороны СМИ

Пока британцы восхищаются супругой принца Уильяма герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, супруге его брата, герцогине Сассекской Меган Маркл приходится терпеть огромное количество критики и негатива. Несколько недель назад появилась официальная информация, что герцог Сассекский подал в суд на одно из изданий за опубликованное письмо Меган Маркл своему отцу. Теперь молчание нарушила и бывшая актриса. В интервью телеканалу ITV для документального фильма о туре герцогской семьи по Африке Меган впервые рассказала о своих эмоциях от постоянной травли со стороны прессы. «Любая женщина, особенно если она беременна, очень уязвима, поэтому это было очень сложно для меня. А потом, когда появляется ребёнок... Для женщины это становится слишком. Прибавьте это к тому, что вы просто пытаетесь справиться с ролью матери или жены. Спасибо, что спросили меня об этом, потому что немногие люди спрашивали, всё ли у меня в порядке. Но это всё — реальные вещи, с которыми приходится справляться вне общественной жизни. С этим действительно трудно справиться».