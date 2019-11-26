Ляйсан Утяшева поздравила Павла Волю с годовщиной свадьбы и показала забавные фото из семейного альбома
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Фото: Instagram
Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили друг друга с 7-й годовщиной свадьбы. Спортсменка опубликовала в Instagram видео, в котором собрала забавные фото из семейного альбома.
«7 лет назад родилась маленькая ячейка общества. Но с первой эмоции думаю прошло еще столько же. И каждый день, как впервые... Спасибо всем за поздравления и сюрпризы... Всем любви! Мудрой, хулиганской, трогательной, сильной, страстной и нежной, в глазах и действиях, в мечтах и в жизни...», — написала гимнастка в поздравлении.
Павел также поздравил супругу в социальной сети, посвятив ей трогательное стихотворение.
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Совместное, наше, седьмое. Осталось лето на фото, Остались и мы с тобою. Остались мечты и волны, Чтоб сбыться и чтобы биться. И список веселья полный Остался, чтоб снова случиться. Притихло все это до лета, До лета под номером восемь. И мы проживём его где-то, Совет, как обычно, не спросим. Мы будем кричать и смеяться, Мы будем бежать за детьми, Смотреть на закат, обниматься. Мы просто побудем людьми. Людьми - без проблем и желаний, Без слов, без оценок, без мнений, Без времени и расстояний, Лишь солнце. И никакой тени. И мы будем спать до заката, Мы будем ложиться с рассветом, Пусть все повториться когда-то... Когда? Да уже этим летом. Но если уж честно, родная, То каждый наш день - это лето. Куда мы с тобой уезжаем, Куда нам не нужно билета. Мы едем счастливым маршрутом, Мы без багажа, с нами дети, И мы просыпаемся утром, Чтоб выпить мгновения эти. Так много хорошего рядом, Так важного много внутри, Я снова ищу тебя взглядом, И слушаю. Ты говори!!! Рассказывай мне свои тайны, Мечты, свои страхи и боль, Случайности ведь не случайны, Как наша с тобою любовь. Ведь кто-то повёл нас к друг другу, Кто? Этот вопрос без ответа. Но как-то сквозь снег и сквозь вьюгу, С тобой мы приехали в лето. Где яркое солнце и море, Тепло, доброта и беспечность, Где я обнимаюсь с тобою, И эти объятия - вечность! Что скажут про нас - безразлично. Как смотрят на нас - так не важно. Целую тебя неприлично. Любовь не рождается дважды. Лишь только однажды есть шанс, И мы за него зацепились. Нам выдано счастье в аванс За то, что мы просто влюбились. Семь лет. Пусть не рвётся, где тонко. Пусть горе нам даже не снится. Спасибо за все, чемпионка! С днём свадьбы тебя, моя птица! @liasanutiasheva
Напомним, у 34-летней Ляйсан и 40-летнего Павла растут двое детей: 6-летний Роберт и 4-летняя София.
Фото и видео: Instagram
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