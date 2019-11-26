Ляйсан Утяшева поздравила Павла Волю с годовщиной свадьбы и показала забавные фото из семейного альбома

«7 лет назад родилась маленькая ячейка общества. Но с первой эмоции думаю прошло еще столько же. И каждый день, как впервые... Спасибо всем за поздравления и сюрпризы... Всем любви! Мудрой, хулиганской, трогательной, сильной, страстной и нежной, в глазах и действиях, в мечтах и в жизни...», — написала гимнастка в поздравлении.

Павел также поздравил супругу в социальной сети, посвятив ей трогательное стихотворение.