Лукерья Ильяшенко о возрасте бойфренда: «Когда мы начали встречаться, я была совсем ребенком»

Эта пара предпочитает не быть на виду. Они редко устраивают фотосессии, почти не дают интервью. На днях 28-летняя актриса Лукерья Ильяшенко и 45-летний главред журнала Maxim Александр Маленков ответили на вопросы шеф-редактора WMJ.ru и затронули весьма откровенные темы.

Так, выяснилось, что 17-летняя разница в возрасте не смущает ни Лукерью, ни Александра, но так было не всегда. «Смущала, очень смущала! Она, считай, с другой планеты. Мы росли в разных культурах. Например, мой герои детства — Тимур и его команада, а ее – какая-нибудь мочалка в штанах. Все приходиться объяснять. Но есть и оборотная сторона. Когда ты юн и молод, у тебя много желаний и мало возможностей, а когда ты зрелый человек, то все совершенно наоборот. Поэтому когда люди разного возраста начинают встречаться, получается, что у них как у пары появляются общие желания, инициатором которых выступает тот, кто младше, и есть возможности, которые обеспечивает тот, кто старше. Лукерья очень энергичная, страстная натура, что дополняет мой флегматичный темперамент. Она как шаровая молния. Мы путешествуем, постоянно чем-то занимаемся. Один я бы все время торчал дома за компьютером. Она бурлит идеями, пусть и в ущерб заботе о быте. Как творческому человеку мне это нравится», — объяснил Маленков.