Лукерья Ильяшенко о возрасте бойфренда: «Когда мы начали встречаться, я была совсем ребенком»
Эта пара предпочитает не быть на виду. Они редко устраивают фотосессии, почти не дают интервью. На днях 28-летняя актриса Лукерья Ильяшенко и 45-летний главред журнала Maxim Александр Маленков ответили на вопросы шеф-редактора WMJ.ru и затронули весьма откровенные темы.
Так, выяснилось, что 17-летняя разница в возрасте не смущает ни Лукерью, ни Александра, но так было не всегда. «Смущала, очень смущала! Она, считай, с другой планеты. Мы росли в разных культурах. Например, мой герои детства — Тимур и его команада, а ее – какая-нибудь мочалка в штанах. Все приходиться объяснять. Но есть и оборотная сторона. Когда ты юн и молод, у тебя много желаний и мало возможностей, а когда ты зрелый человек, то все совершенно наоборот. Поэтому когда люди разного возраста начинают встречаться, получается, что у них как у пары появляются общие желания, инициатором которых выступает тот, кто младше, и есть возможности, которые обеспечивает тот, кто старше. Лукерья очень энергичная, страстная натура, что дополняет мой флегматичный темперамент. Она как шаровая молния. Мы путешествуем, постоянно чем-то занимаемся. Один я бы все время торчал дома за компьютером. Она бурлит идеями, пусть и в ущерб заботе о быте. Как творческому человеку мне это нравится», — объяснил Маленков.
«Когда мы начали встречаться, я была совсем ребенком», — признается Лукерья, рассказывая о моменте, когда решила бросить своего возлюбленного (тот назвал это время «кризисом роста»). Получив необходимый опыт, актриса вернулась к писателю: «Мы с Сашей можем быть на равных, хоть и не в полной мере, так как он все равно старше и умнее меня».
Впервые пара познакомилась в известном на всю Москву клубе, куда начинающая актриса пришла по приглашению кавалера-баскетболиста. «Смотрю — девушка красивая танцует, я подошел к ней и прокричал на ухо: "Дай мне свой номер телефона". Кто ж знал, что все так обернется», — рассказал Александр. «Выглядела я тогда, что называется, "вырви глаз": огромный рыжий начес, полосатое платье», — вспомнила его спутница.
С тех пор она превратила его из «высокого, худого, но с пузиком мужчину» с дурным, по ее мнению, вкусом в одежде, в «полне себе спортивного». Критику в свой адрес актриса воспринимает спокойно: «Мне вообще не нравится, во что она наряжается, потому что это непривлекательно», — сообщил мужчина.
Фото: instagram