«Лучший из лучших, мужчина мой»: Юлия Проскурякова нежно поздравила Игоря Николаева с днем рождения

Сегодня, 17 января, исполнителю и автору множества хитов, счастливому отцу и мужу Игорю Николаеву исполнилось 59 лет. Разумеется, родные и друзья поспешили поздравить звезду, и одной из первых была супруга — Юлия Проскурякова.
Она выложила в свой микроблог снимок Игоря на сцене и трогательно его подписала: «С Днем рождения! Лучший из лучших!!!❤️ #мужчинамой» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Сам Игорь тоже уже успел поблагодарить всех близких за теплые слова и высказаться по поводу своего праздника: «59. Грустный праздник...) Пока полет нормальный. Что-то сделал, придумал, сочинил за жизнь. Главные произведения в жизни — старшая дочка Юлия и младшая Вероника. Пусть будут здоровы, счастливы и любимы! Спасибо жене @uliaveronika, маме #светлананиколаева, спасибо всем вам! Живем дальше!».
Игорь Николаев начинал карьеру клавишником в коллективе Аллы Пугачевой, писал песни для других артистов, а в 1986 году начал сольную карьеру. Особенно популярен Николаев стал в начале девяностых благодаря хиту «Дельфин и русалка», записанному с тогдашней женой Наташей Королевой, и песням «Малиновое вино» и «Пять причин».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram
Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru