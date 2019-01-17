«Лучший из лучших, мужчина мой»: Юлия Проскурякова нежно поздравила Игоря Николаева с днем рождения

Сегодня, 17 января, исполнителю и автору множества хитов, счастливому отцу и мужу Игорю Николаеву исполнилось 59 лет. Разумеется, родные и друзья поспешили поздравить звезду, и одной из первых была супруга — Юлия Проскурякова.

Она выложила в свой микроблог снимок Игоря на сцене и трогательно его подписала: «С Днем рождения! Лучший из лучших!!!❤️ #мужчинамой» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).