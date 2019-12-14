Лопырева о романе с Булатовым: «После почти десяти лет знакомства между нами вдруг вспыхнули чувства»
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Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Отношения Виктории Лопыревой и Игоря Булатова не дают покоя светским сплетникам уже больше года — модель увела бизнесмена из семьи и в феврале 2019 года родила ему сына. А на днях стало известно, что пара официально узаконила отношения в одном из московских дворцов бракосочетания.
Злые языки судачат, что этот союз обречен, и уже скоро мы узнаем об их расставании, а многим не терпится выяснить всю правду о том, что же осталось на счетах Игоря после некрасивого расставания с дочкой владельца группы компаний «Ташир» Татой Карапетян (как известно, после развода с ней Булатов уволился оттуда). В эксклюзивном интервью порталу Cosmo.ru Виктория откровенно рассказала о своем супруге и развеяла все слухи.
По ее словам, они знакомы без малого десять лет и, как и для многих, для них самих стало неожиданностью возникновение романтических чувств: «Мы не знаем будущего, не можем предположить, что случится с нами через минуту, поэтому гадать как минимум глупо. Любовь — это не бизнес-план, а Всевышний не страховой агент. Когда между нами после почти десяти лет знакомства вдруг вспыхнули чувства, мы поняли, что не знаем, как дальше с этим жить, но жить, как прежде, ни я, ни он уже не могли». При этом Виктория подчеркивает, что, если вдруг Игорь полюбит другую женщину, она спокойно с ним расстанется.
Нескончаемый поток сплетен Лопыреву практически не задевает — за годы публичной жизни модель привыкла к тому, что найдется тот, кого что-то не устраивает: «Каждый мыслит так, как сам живет. Выиграла конкурс — значит, купила, помогаешь детям — пиаришься, проводишь в Дубае фестиваль русской культуры — приехала заниматься эскортом, красивая — пустая и так далее. Полюбила человека старше себя — нашла богатого папика, обычного парня — дура, кого-то младше — опытная тварь, ровесника — да нет, не может быть, она себе точно паспорт подделала. Даже если ты ангел, кого-то все равно выбесит шум твоих крыльев».
Викторию Лопыреву обвиняли в том, что она увела Игоря от беременной вторым ребенком супруги. В новом интервью модель рассказала, что это неправда: «Ушёл он, кстати, не от моей подруги и не в период ее беременности, и не с мешком денег, и от детей не отказывался — это чистой воды ложь. На самом деле эти события сопровождались подробностями, которые кто-то вряд ли хотел бы обнародовать. Причём в раскручивании абсолютно личной истории, каких вокруг тысячи, приняли активное участие и другие люди, у которых были на то свои мотивы».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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