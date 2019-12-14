Лопырева о романе с Булатовым: «После почти десяти лет знакомства между нами вдруг вспыхнули чувства»

Злые языки судачат, что этот союз обречен, и уже скоро мы узнаем об их расставании, а многим не терпится выяснить всю правду о том, что же осталось на счетах Игоря после некрасивого расставания с дочкой владельца группы компаний «Ташир» Татой Карапетян (как известно, после развода с ней Булатов уволился оттуда). В эксклюзивном интервью порталу Cosmo.ru Виктория откровенно рассказала о своем супруге и развеяла все слухи.

По ее словам, они знакомы без малого десять лет и, как и для многих, для них самих стало неожиданностью возникновение романтических чувств: «Мы не знаем будущего, не можем предположить, что случится с нами через минуту, поэтому гадать как минимум глупо. Любовь — это не бизнес-план, а Всевышний не страховой агент. Когда между нами после почти десяти лет знакомства вдруг вспыхнули чувства, мы поняли, что не знаем, как дальше с этим жить, но жить, как прежде, ни я, ни он уже не могли». При этом Виктория подчеркивает, что, если вдруг Игорь полюбит другую женщину, она спокойно с ним расстанется.